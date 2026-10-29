Der nächste große Konflikt könnte beginnen, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Statt Panzer und Raketen kommen Schadprogramme, gestohlene Zugangsdaten und gezielte Angriffe auf digitale Netzwerke zum Einsatz. Stromversorger, Krankenhäuser, Banken und staatliche Einrichtungen geraten zunehmend ins Visier von Cyberkriminellen und staatlich unterstützten Hackergruppen. Die Bedrohung hat längst eine geopolitische Dimension erreicht. Cyberangriffe dienen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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