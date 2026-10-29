Thales, Leonardo und Metlen planen Griechenlands Verteidigungssatelliten: Wo Software-Spezialisten ansetzen können

Anzeige / Werbung

Europas Staaten wollen unabhängiger im All werden. Über die Satelliten entscheiden die Großen - bei der Datenübertragung zählt jedoch jedes Kilobit.

Kooperation mit Gallium-Option

Thales Alenia Space, ein Gemeinschaftsunternehmen von Thales (WKN: 850842 | ISIN: FR0000121329) und Leonardo (WKN: A0ETQX | ISIN: IT0003856405), hat zusammen mit Thales Hellas eine Kooperationsvereinbarung mit dem griechischen Industriekonzern Metlen (WKN: A41CD0 | ISIN: GB00BTQGS779) unterzeichnet. Wie Medien berichteten, geht es um mögliche Geschäftschancen im Rahmen eines geplanten griechischen Verteidigungssatellitenprogramms. Metlen will seine Verteidigungsfertigung einbringen und prüfen, ob die eigene Gallium-Produktion in relevanten Lieferketten eingesetzt werden kann. Konkrete Aufträge oder verbindliche Lieferverträge nennt die Mitteilung nicht. Leonardo hält nach Angaben von Comdirect 33 Prozent an Thales Alenia Space.

Sichere Kommunikation aus dem All

Thales Alenia Space soll Erfahrung mit sicheren Telekommunikationssatelliten und Bodeninfrastruktur beisteuern. Die vorgeschlagene Lösung basiert laut Unternehmen auf einer international etablierten Plattform. Das System könnte Griechenland eine sichere, eigenständige und störungsresistente Kommunikation ermöglichen. Noch handelt es sich um eine vorbereitende Zusammenarbeit; ob daraus Umsätze für Metlen entstehen, bleibt offen.

Wo Low-Bitrate-Software ins Spiel kommt

Satelliten sind nur ein Teil der Kette. Zwischen Sensor, Drohne, Fahrzeug und Kommandostelle muss Information über Funkstrecken übertragen werden, deren Kapazität schwankt oder bewusst gestört wird. Dort setzt Nodestream (WKN: A3EEK1 | ISIN: AU0000082XXX) an. Die Plattform, bis Juli 2026 unter dem Namen Harvest Technology Group notiert, übermittelt Video- und Steuerdaten nach Unternehmensangaben mit Bandbreiten ab etwa 8 Kilobit pro Sekunde und ist für Satelliten- und Mobilfunknetze ausgelegt.

Im Juni-Quartal 2026 meldete das Unternehmen Aktivitäten mit Kunden aus Verteidigung, Regierung und kritischer Infrastruktur in Europa sowie in NATO- und AUKUS-Staaten, unter anderem für unbemannte Luftsysteme und Bodenroboter. Der technische Unterschied zu den Satellitenintegratoren liegt in der Ebene: Thales Alenia Space liefert Raumsegment und Bodeninfrastruktur, Nodestream eine Anwendungsschicht, die auf verschiedenen Übertragungswegen laufen soll.

Die jüngste Meldung zu Kooperationen zeigt vor allem, in welche Richtung europäische Verteidigungsbudgets fließen: Souveränität bei Satellitenkommunikation.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21510295-verteidigung-raumfahrt-thales-satelliten-offensive-ueberraschendem-partner

https://www.comdirect.de/inf/aktien/IT0003856405

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/07252lq33jyvly.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260813/pdf/072q24mdt1p39f.pdf

https://kalkinemedia.com/au/news/announcements/nodestream-ltd-officially-launches-on-asx-with-new-trading-code-ns1-following-harvest-technology-group-rebrand



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".



Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082XXX

https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream Ltd vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Thales, Leonardo und Metlen planen Griechenlands Verteidigungssatelliten: Wo Software-Spezialisten ansetzen können appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: FR0000121329,IT0003856405,GB00BTQGS779,AU0000082XXX