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Dow Jones News
29.10.2026 06:45 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Oktober

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Oktober 

=== 
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q 
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q 
  06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q 
*** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q 
  06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 
  07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q 
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten-/Medienkonferenz) 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 
     (16:00 Investorenkonferenz) 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q 
     (09:30 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q 
  08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 
  08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 
  08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 
  11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 97,7 
     zuvor:  97,9 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -3,8 
     zuvor:  -3,8 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -17,9 
     Vorabschätzung: -17,9 
     zuvor:     -16,8 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober 
*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q 
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 
*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  +3,1% gg Vq 
     2. Quartal: +2,2% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:  +3,3% gg Vq 
     2. Quartal: +6,1% gg Vq 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 200.000 
     zuvor:  194.000 
*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     zuvor: +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE: 2,50% 
     zuvor:  2,50% 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 16:50 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung des EU T+1 Industry 
     Committee 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB Talk on International 
     and Climate Economics 
*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q 
*** 17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q 
*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Veranstaltung des Omfif 
*** 21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q 
  21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q 
*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 01:11 ET (05:11 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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