DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Oktober

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q *** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q 06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten-/Medienkonferenz) *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (16:00 Investorenkonferenz) *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q (09:30 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q 11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 97,7 zuvor: 97,9 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,8 zuvor: -3,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,9 Vorabschätzung: -17,9 zuvor: -16,8 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,3% gg Vq 2. Quartal: +6,1% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 194.000 *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,50% zuvor: 2,50% *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:50 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung des EU T+1 Industry Committee *** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB Talk on International and Climate Economics *** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q *** 17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q *** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Veranstaltung des Omfif *** 21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q 21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q *** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q ===

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October 29, 2026 01:11 ET (05:11 GMT)

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