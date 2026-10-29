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PFLEGEVERSICHERUNG - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) hat angesichts der angespannten Finanzlage der Pflegeversicherung mögliche Leistungskürzungen ins Spiel gebracht. "Wir müssen rund 10 Prozent einsparen", sagte Linnemann im Interview mit dem Handelsblatt. "Natürlich kann ich nicht garantieren, dass es an der ein oder anderen Stelle keine Leistungskürzungen geben wird." Die Pflegeversicherung habe ein strukturelles Finanzierungsproblem. Die Zahl der Pflegebedürftigen sei innerhalb von 20 Jahren von zwei auf mehr als sechs Millionen gestiegen. Ohne Reform wäre für 2027 ein Defizit von rund 8 Milliarden Euro aufgelaufen. (Handelsblatt)

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October 29, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

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