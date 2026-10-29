FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem höchsten Kursniveau seit fünf Wochen dürfte der Dax am Donnerstag mit einem moderaten Plus starten. Seine bislang erfolgreiche Woche könnte er also fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent auf 25.765 Punkte. Die Ölpreise sanken am Morgen ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend mit unveränderten Leitzinsen war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag ihre Zinsen nicht verändern, so die Einschätzung von Volkswirten.

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet . Microsoft überzeugte, die Google -Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen hierzulande gibt es am Morgen von Dax-Konzernen wie Volkswagen, Adidas und MTU ./ajx/mis