

OSLO (dpa-AFX) - Aker BP ASA (AKRBP.OL) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year



The company's earnings totaled $986.4 million, or $1.56 per share. This compares with $521.0 million, or $0.82 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 49.2% to $3.773 billion from $2.528 billion last year.



Aker BP ASA earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $986.4 Mln. vs. $521.0 Mln. last year. -EPS: $1.56 vs. $0.82 last year. -Revenue: $3.773 Bln vs. $2.528 Bln last year.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News