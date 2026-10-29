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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
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29.10.26 | 08:04
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Öl/Gas
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Dow Jones News
29.10.2026 07:33 Uhr
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PTA-AFR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/29.10.2026/07:00 UTC+1) - OMV Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2026 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.omv.com/investoren/ergebnisse Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Kurzbeschreibung: Q3 2026 Quartalsbericht

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793253600848 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 02:01 ET (06:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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