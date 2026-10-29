The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2026
ISIN Name
DE000A5ENXXX BREMEN LSA VAR
XS2404629XXX SVENSKA HDBK 21/26 MTN
FR001400DXXX CRELAN H.LOA 22/26 MTN
XS2712746XXX CO. RABOBANK 23/26 MTN
XS2397254XXX CN CINDA AM 21/UND. FLR
XS2400040XXX PIRAEUS BANK 21/27FLR MTN
XS2404247XXX SEB 21/31 FLR MTN
US742718EXXX PROCTER GAMBLE 16/26
XS1513739XXX MEGLOBAL 16/26 MTN
DE000DK0NXXX DEKA GM ANL 17/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2026
ISIN Name
DE000A5ENXXX BREMEN LSA VAR
XS2404629XXX SVENSKA HDBK 21/26 MTN
FR001400DXXX CRELAN H.LOA 22/26 MTN
XS2712746XXX CO. RABOBANK 23/26 MTN
XS2397254XXX CN CINDA AM 21/UND. FLR
XS2400040XXX PIRAEUS BANK 21/27FLR MTN
XS2404247XXX SEB 21/31 FLR MTN
US742718EXXX PROCTER GAMBLE 16/26
XS1513739XXX MEGLOBAL 16/26 MTN
DE000DK0NXXX DEKA GM ANL 17/26
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