The following instruments on XETRA do have their first trading 29.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.10.2026
Aktien
1 SGXE58554168 SK Hynix Inc. SDR
2 GB00C089J669 TEK4 Group Plc
3 KYG2137R1056 Chuangxin Industries Holdings Ltd.
4 CA5504271084 LUNR Aerospace Corp.
5 CA00809Q1054 Aetherion Technologies Inc.
6 US0021203015 aTyr Pharma Inc.
7 CA17888V2012 Cizzle Brands Corp.
8 US6761183002 Odyssey Marine Exploration Inc.
Anleihen/ETF
1 USP0092MAXXX Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
2 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
3 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
4 DE000A5GSXXX Thüringen, Freistaat
5 US911365BXXX United Rentals North America Inc.
6 US911365BXXX United Rentals North America Inc.
7 US911365BXXX United Rentals North America Inc.
8 US025816EXXX American Express Co.
9 FR001401BXXX Schneider Electric SE
10 FR001401BXXX Schneider Electric SE
11 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
12 US844741BXXX Southwest Airlines Co.
13 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
14 US912797WXXX United States of America
15 XS3550567XXX GEK TERNA S.A.
16 US78355HLXXX Ryder System Inc.
17 FR001401BXXX Schneider Electric SE
18 US844741BXXX Southwest Airlines Co.
19 US025816EXXX American Express Co.
20 XS3554096XXX Dover Corp.
21 FR001401BXXX Schneider Electric SE
22 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
23 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
24 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
25 XS2093983XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
26 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 LU3444998XXX Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.10.2026
Aktien
1 SGXE58554168 SK Hynix Inc. SDR
2 GB00C089J669 TEK4 Group Plc
3 KYG2137R1056 Chuangxin Industries Holdings Ltd.
4 CA5504271084 LUNR Aerospace Corp.
5 CA00809Q1054 Aetherion Technologies Inc.
6 US0021203015 aTyr Pharma Inc.
7 CA17888V2012 Cizzle Brands Corp.
8 US6761183002 Odyssey Marine Exploration Inc.
Anleihen/ETF
1 USP0092MAXXX Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
2 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
3 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
4 DE000A5GSXXX Thüringen, Freistaat
5 US911365BXXX United Rentals North America Inc.
6 US911365BXXX United Rentals North America Inc.
7 US911365BXXX United Rentals North America Inc.
8 US025816EXXX American Express Co.
9 FR001401BXXX Schneider Electric SE
10 FR001401BXXX Schneider Electric SE
11 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
12 US844741BXXX Southwest Airlines Co.
13 US882508CXXX Texas Instruments Inc.
14 US912797WXXX United States of America
15 XS3550567XXX GEK TERNA S.A.
16 US78355HLXXX Ryder System Inc.
17 FR001401BXXX Schneider Electric SE
18 US844741BXXX Southwest Airlines Co.
19 US025816EXXX American Express Co.
20 XS3554096XXX Dover Corp.
21 FR001401BXXX Schneider Electric SE
22 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
23 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
24 US742718GXXX The Procter & Gamble Co.
25 XS2093983XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
26 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 LU3444998XXX Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF
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