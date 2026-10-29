FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Auf dem höchsten Kursniveau seit fünf Wochen dürfte der Dax am Donnerstag mit einem moderaten Plus starten. Seine bislang erfolgreiche Woche könnte er also fortsetzen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels mit einem Aufschlag von 0,24 Prozent auf 25.765 Punkte. Die Ölpreise sanken am Morgen ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend mit unveränderten Leitzinsen war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag ihre Zinsen nicht verändern, so die Einschätzung von Volkswirten. Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet . Microsoft überzeugte, die Google -Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen hierzulande gibt es am Morgen von einigen Dax-Konzernen.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der erwartungsgemäßen Zinsbestätigung in den USA und den Begleitaussagen der Notenbank Fed im Plus geschlossen. Vor allem galt dies für die Technologiewerte an der Nasdaq, deren Erholung weiterging. Aktien mit KI-Fantasie kommen neuerdings wieder in Mode, doch auf sie wartete nach US-Börsenschluss mit den Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet schon die nächste Belastungsprobe. Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Ende um 0,55 Prozent auf 29.813,16 Punkte zu, was ihm zum höchsten Stand seit einer Woche und zu einem Test der kurz- bis mittelfristig relevanten 50-Tage-Durchschnittslinie verhalf. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,28 Prozent höher bei 7.743,98 Zählern und der Dow Jones Industrial legte um 0,19 Prozent auf 52.475,10 Punkte zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach dem teils sehr Vortag haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. So sank der südkoreanische Kospi-Index zuletzt um 1,4 Prozent. Hier konnte der Speicherchip- und Techkonzern Samsung die hohen Erwartungen der Anleger nicht so richtig erfüllen; der Aktienkurs geriet unter Druck. Zudem hatten in den USA am Vorabend die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet Licht und Schatten gezeigt. Der japanische Nikkei 225 stieg hingegen kurz vor dem Handelsschluss um gut ein Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten zuletzt 0,9 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,3 Prozent.



DAX 25.704,02 0,44% XDAX 25.713,38 0,39% EuroSTOXX 50 6.167,81 0,05%

Stoxx50 5.368,46 -0,05%

DJIA 52.475,10 0,19% S&P 500 7.743,98 0,28% NASDAQ 100 29.813,15 0,55%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 122,05 --0,02%

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DEVISEN:





Euro/USD 1,1138 -0,15%

USD/Yen 157,84 0,00%

Euro/Yen 175,79 -0,14%

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BITCOIN:





Bitcoin 80.158 -1,34

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:





Brent 113,76 -1,56 USD WTI 101,18 -1,60 USD °



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