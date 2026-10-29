«Die Befürchtung künftiger Zölle hat die US-Lagerbestände auf ein ungewöhnlich hohes Niveau getrieben und damit die Spannungen auf dem weltweiten Kupfermarkt verschärft», sagt Matt Lodge von Global X ETFs. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kupferpreis in London um fast 40% in die Höhe geschnellt und von rund 10'300 US-Dollar pro Tonne Anfang Oktober 2025 auf heute mehr als 14'300 US-Dollar gestiegen. Dieser massive Preisanstieg hat direkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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