Seit 2019 geht die Zahl der bekannten Software-Sicherheitslücken bei Autos zurück. Grund zur Entspannung ist das nicht, denn auch die Art der Lücken hat sich verändert. Forschende der Unis Göteborg und Chalmers haben untersucht, über welche potenziellen Schwachstellen sich Autos hacken lassen. Dabei kamen sie allein für die Jahre 2022 bis 2024 auf 413 dokumentierte Sicherheitslücken. Das klingt nach viel, aber allein im Jahr 2019 wurden einer älteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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