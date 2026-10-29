Winterthur - Die Schweizer Bevölkerung spart zwar fleissig, doch bei vielen sind die finanziellen Reserven einer Umfrage zufolge begrenzt. Fast die Hälfte könnte bei einem Einkommensausfall ihren bisherigen Lebensstandard höchstens drei Monate aufrechterhalten. Wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zeigt, legen 83 Prozent der Befragten zumindest gelegentlich Geld auf die Seite. 43 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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