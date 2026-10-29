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Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung
Lenzing, 29. Oktober 2026 - Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung gibt die Lenzing Aktiengesellschaft auf Grundlage der zuletzt veröffentlichten Beteiligungsmeldungen ein Update zu ihrer Aktionärsstruktur.
Das Aktionärssyndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., hält weiterhin rund 52,25 Prozent der Stimmrechte an Lenzing. Innerhalb des Syndikats entfallen 39,6 Prozent auf die B&C-Gruppe und 12,6 Prozent auf die Suzano International Trade GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Suzano S.A.
Zusätzlich hat die Suzano Holding S.A., die kontrollierende Aktionärin der Suzano S.A., im Zuge der Kapitalerhöhung eine direkte Beteiligung von rund 0,80 Prozent an Lenzing erworben. Die Goldman Sachs Group hält 5,86 Prozent der Lenzing-Aktien.
"Wir begrüßen das direkte Investment der Suzano Holding S.A., der kontrollierenden Aktionärin der Suzano S.A., die bereits gemeinsam mit der B&C-Gruppe im Aktionärssyndikat vertreten ist. Die starke Beteiligung unserer Aktionäre an der Kapitalerhöhung und die Entwicklungen in unserer Aktionärsstruktur sind ein klares Zeichen des Vertrauens in Lenzing und unsere strategische Transformation", sagt Mathias Breuer, CFO von Lenzing.
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29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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