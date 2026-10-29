VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 29
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-10-28
|NL0009272XXX
|3938777.000
|448726566.57
|113.9254
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-10-28
|NL0009272XXX
|543000.000
|42243677.41
|77.7968
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-10-28
|NL0009272XXX
|370000.000
|34772757.89
|93.9804
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-10-28
|NL0009690XXX
|11260404.000
|448431525.62
|39.8238
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-10-28
|NL0009690XXX
|2298390.000
|37691519.25
|16.3991
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-10-28
|NL0009690XXX
|2426537.000
|28762791.49
|11.8534
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-10-28
|NL0010273XXX
|2761000.000
|51840410.88
|18.7760
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-28
|NL0010731XXX
|918000.000
|85790951.87
|93.4542
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-10-28
|NL0011683XXX
|184800000.000
|10192657757.60
|55.1551
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-10-28
|NL0010408XXX
|36403010.000
|1568466170.03
|43.0862
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-10-28
|NL0009272XXX
|328000.000
|21229884.29
|64.7253
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