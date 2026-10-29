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AliExpress startet 11.11. Shopping Festival mit 5 Euro Rabatt auf Bundle Deals und schnelleren lokalen Lieferungen



29.10.2026 / 08:05 CET/CEST

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Das jährliche Global Shopping Festival findet dieses Jahr vom 1. November bis 3. Dezember 2026 statt. Mit dem ne uen kostenlosen Elite-Mitgliedschaftsprogramm, Super Brand Day und schneller, kostenloser Lieferung innerhalb Europas. MÜNCHEN, 29. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- AliExpress, eine internationale E-Commerce-Plattform der Alibaba Group, feiert sein jährliches 11.11. Global Shopping Festival mit zahlreichen "Mega Deals". In diesem Jahr erstreckt sich der Aktionszeitraum vom 1. November bis zum 3. Dezember und umfasst drei aufeinanderfolgende Shopping-Events: den 11.11. Sale, Black Friday und Cyber Monday. Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland profitieren damit 33 Tage lang von attraktiven Angeboten und Rabatten. Neu in diesem Jahr sind die sogenannten "Bundle Deals": Beim Kauf von drei oder mehr Artikeln aus derselben Kategorie erhalten Kundinnen und Kunden einen zusätzlichen Rabatt von 5 Euro. Für eine einfache Produktauswahl sind die Angebote bereits in 39 Kategorien gebündelt, darunter Alltagsartikel, Spielzeug, Elektronik, Taschen und vieles mehr. So können Verbraucherinnen und Verbraucher ihre gewünschten Produkte unkompliziert kombinieren und zusätzlich sparen. Gerade in Zeiten steigender Importabgaben für grenzüberschreitende Einkäufe nach Europa bietet AliExpress damit eine weitere Möglichkeit, das Einkaufsbudget zu entlasten. Darüber hinaus profitieren Kundinnen und Kunden von zusätzlichen Sparmöglichkeiten: Gutscheine, exklusive Markenangebote im Rahmen der "Super Brand Day" sowie interaktive Aktionen und Spiele in der App, bei denen sich Prämien für zukünftige Einkäufe sammeln lassen. Eric Zhang, Vice President von AliExpress, erklärt: "Zum diesjährigen 11.11. Shopping Festival möchten wir europäischen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine noch größere Auswahl an hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen bieten. Darüber hinaus machen wir das Einkaufen durch schnellere Lieferungen noch komfortabler und schaffen mit unserem kostenlosen Elite-Mitgliedschaftsprogramm zusätzliche Vorteile. Gleichzeitig verbessern wir das Einkaufserlebnis durch die vielfältige Markenauswahl, die über unseren Premium-Kanal Brand+ verfügbar ist." Verlängerte Shopping-Saison zum Jahresende In diesem Jahr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher von einem verlängerten Aktionszeitraum vom 1. November bis zum 3. Dezember. Dieser umfasst drei aufeinanderfolgende Shopping-Events: 11.11. Sale: 1. bis 18. November

Black Friday Sale: 19. bis 29. November

Cyber Monday Sale: 30. November bis 3. Dezember AliExpress setzt auf verbesserte Logistik und ein optimiertes Einkaufserlebnis AliExpress hat sein Angebot in diesem Jahr gezielt weiterentwickelt und legt einen stärkeren Fokus auf das Einkaufserlebnis sowie lokale Liefermöglichkeiten. Verbraucherinnen und Verbraucher, die Produkte mit der Kennzeichnung "Fast & Free" kaufen oder über die "Fast & Free"-Startseite einkaufen, profitieren von einer schnelleren und kostenlosen Lieferung. Möglich wird dies durch die Lagerung entsprechender Produkte in lokalen Warenlagern innerhalb Europas. Im Vorfeld des 11.11. hat AliExpress außerdem sein neues kostenloses Mitgliedschaftsprogramm "Elite" eingeführt. Dieses bietet treuen Kundinnen und Kunden exklusive Preisvorteile in der App.* Brand+ feiert einjähriges Bestehen Der Premium-Kanal Brand+ von AliExpress feiert sein einjähriges Bestehen. Seit einem Jahr bietet der Kanal Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland Zugang zu ausgewählten Technologieprodukten und innovativen Neuheiten. Im Rahmen des Global Shopping Festivals veranstaltet AliExpress die sogenannten "Super Brand Day". Dabei bieten gamesir, iLife, Sofirn, Wurkkos, 70Mai, Netac, chuwi, frankberg, elitewheels und oukitel den gesamten November über besondere Angebote und Rabatte an. *Es gelten die jeweiligen Teilnahmebedingungen. Über AliExpress AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine internationale E-Commerce-Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in mehr als 200 Ländern und Regionen kontinuierlich zu verbessern. Neben der englischen Version ist die AliExpress-Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress bietet eine breite und vielfältige Produktauswahl, darunter Brand+ - ein spezieller Bereich für Markenprodukte internationaler und lokaler Anbieter. Brand+ bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern weltweit Zugang zu modernen Technologien, funktionsreichen Produkten und fairen Preisen. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aliexpress-startet-11-11--shopping-festival-mit-5-euro-rabatt-auf-bundle-deals-und-schnelleren-lokalen-lieferungen-302923197.html



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