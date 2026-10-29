Amsterdam/Chiasso - Der Online-Reiseanbieter Lastminute hat im dritten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang verzeichnet, die Profitabilität aber gesteigert. Gleichwohl werden die Jahresziele sowohl für den Umsatz als auch den operativen Gewinn gesenkt. Der Umsatz verringerte sich zwischen Juli und September um 2 Prozent auf 99,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte EBITDA nahm hingegen um 7 Prozent auf 18,4 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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