Berlin- Das klassische Filialbanking befindet sich seit Jahren auf dem Rückzug. Immer mehr alltägliche Bankgeschäfte wandern auf das Smartphone, während Filialnetze ausgedünnt werden. Allein 2025 sank die Zahl der Bankzweigstellen in Deutschland nach Angaben der Deutschen Bundesbank um sechs Prozent auf 16.799. Ökonomisch ist diese Entwicklung nachvollziehbar. Eine Überweisung, den Blick auf den Kontostand oder viele andere Standardgeschäfte erledigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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