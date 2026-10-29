Fed-Zinspause mit Haken: Droht Gold jetzt der nächste Zins-Schock?

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Goldpreis unter Druck: Zwei Fed-Mitglieder fordern höhere Zinsen - die Zinspause verschärft damit die Unsicherheit vor der Dezembersitzung.

Eine Zinspause, die sich für Edelmetallanleger wie eine geldpolitische Straffung anfühlt: Zwar hat die Federal Reserve ihren Leitzins am 28. Oktober 2026 wie erwartet in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, doch das Votum des Offenmarktausschusses (FOMC) birgt handfesten Zündstoff. Mit Lisa D. Cook und Beth M. Hammack stimmten gleich zwei Notenbankerinnen gegen den Beschluss - beide forderten eine sofortige Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Zusammen mit dem völligen Verzicht auf eine Orientierung für künftige Sitzungen (Forward Guidance) schickte dieses falkenhafte Signal den Goldpreis im späten US-Handel auf rund 4.035 US-Dollar je Feinunze nach unten.

Falken-Dissens im FOMC: Warum zwei Gegenstimmen Gold belasten

Für Rohstoff- und Edelmetallinvestoren markiert die Stoßrichtung des Dissenses den eigentlichen Wendepunkt der Sitzung. Abweichende Stimmen im Führungsgremium der Fed sind zwar keineswegs selten, spiegelten in den vergangenen Jahren jedoch vornehmlich den Ruf nach einer lockereren Geldpolitik wider. Wenn nun gleich zwei Stimmberechtigte offen für eine weitere Straffung votieren, signalisiert dies unmissverständlich: Der Inflationsdruck innerhalb der US-Wirtschaft wird hinter den verschlossenen Türen der Notenbank deutlich hartnäckiger eingestuft, als es die formale Zinspause vermuten lässt. Da physisches Gold keine laufenden Renditen abwirft, verteuern länger hoch bleibende Nominalzinsen die Opportunitätskosten gegenüber verzinslichen Papieren spürbar.

Verstärkt wird der Abgabedruck durch das Ausbleiben jeglicher zukunftsgerichteter Zinssignale im offiziellen Notenbank-Statement. Die Märkte wurden mit einer Leerstelle konfrontiert, die die Bandbreite möglicher Szenarien für die Dezembersitzung sperrangelweit offenlässt. Entsprechend rutschte Spot-Gold laut Kitco nach der Bekanntgabe um 0,60 Prozent auf 4.035,48 US-Dollar je Unze ab. Für Goldproduzenten bedeutet dieser moderate Rücksetzer zwar keine operative Bedrohung - bei den aktuellen All-in Sustaining Costs (AISC) der Branche bleiben die Margen komfortabel -, doch für die Stimmung an den Terminmärkten wiegt die Ungewissheit über die geldpolitische Marschrichtung schwer.

Starke Konjunktur nährt Spekulation auf Zinsschritt im Dezember

Die fundamentale Ursache für das falkenhafte Lager innerhalb der Fed liefert der Begleittext zur US-Wirtschaft: Das FOMC zeichnet das Bild einer bemerkenswert robusten Konjunktur, die in kräftigem Tempo expandiert, gestützt auf eine widerstandsfähige Binnennachfrage, starkes Produktivitätswachstum und solide Investitionsausgaben. Während der Beschäftigungsaufbau mit dem Arbeitskräfteangebot Schritt hält und die Arbeitslosenquote nahezu unverändert verharrt, bleibt die Kerninflation erhöht. Diese Konstellation erweist sich für Gold als zweischneidiges Schwert: Einerseits untermauert sie das langfristige Argument für Sachwerte als Inflationsschutz, andererseits liefert sie den Falken der Notenbank die perfekte Steilvorlage, um die Zinsen hochzuhalten oder im Jahresendspurt nochmals anzuheben.

Experten bewerten die Mitteilung der Fed als gezielte Weichenstellung für einen Zinsschritt im Dezember. Ohne die zeitliche Nähe zu den US-Zwischenwahlen hätte die Federal Reserve demzufolge womöglich bereits jetzt die Zinsen angehoben. Da an den Terminmärkten für das kommende Jahr derzeit zwei weitere Zinsschritte eingepreist werden, richtet sich der Fokus der Rohstoffmärkte nun mit doppelter Schärfe auf die anstehenden US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten. Bestätigen diese die These der beiden Dissidentinnen Cook und Hammack, droht Gold zum Jahresende ein weiterer geldpolitischer Belastungstest.

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