Syensqo SA: Syensqo 2027 Financial Calendar

Press release Communiqué de presse

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Syensqo 2027 Financial Calendar

Brussels, Belgium - October 29, 2026 - 8:30 CET

Syensqo today publishes its 2027 financial calendar and invites the financial community to mark their calendar accordingly.

Event Date Full year results 2026 February 25, 2027 First quarter results 2027 April 29, 2027 Ordinary Shareholders' Meeting May 4, 2027 Second quarter and Half year results 2027 July 29, 2027 Third quarter results 2027 November 4, 2027

Closed period dates will be provided prior to each earnings season.

Full press release available here.

About Syensqo

Syensqo is a science company developing groundbreaking solutions that enhance the way we live, work, travel and play. Inspired by the scientific councils which Ernest Solvay initiated in 1911, we bring great minds together to push the limits of science and innovation for the benefit of our customers, with a diverse, global team of approximately 13,000 associates in 30 countries.

Our solutions contribute to safer, cleaner, and more sustainable products found in homes, food and consumer goods, planes, cars, batteries, smart devices and healthcare applications. Our innovation power enables us to deliver on the ambition of a circular economy and explore breakthrough technologies that advance humanity.

Learn more at www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50



Safe harbor

This press release may contain forward-looking information. Forward-looking statements describe expectations, plans, strategies, goals, future events or intentions. The achievement of forward-looking statements contained in this press release is subject to risks and uncertainties relating to a number of factors, including general economic factors, interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations, changing market conditions, product competition, the nature of product development, impact of acquisitions and divestitures, restructurings, products withdrawals, regulatory approval processes, all-in scenario of R&I projects and other unusual items. Consequently, actual results or future events may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Should known or unknown risks or uncertainties materialize, or should our assumptions prove inaccurate, actual results could vary materially from those anticipated. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

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Calendrier financier de Syensqo en 2027

Bruxelles, Belgique - 29 octobre 2026 - 8:30 CET

Syensqo publie aujourd'hui son calendrier financier pour 2027 et invite la communauté financière à noter ces dates.

Événement? Date? Résultats annuels 2026 25 février 2027? Résultats du premier trimestre 2027 29 avril 2027? Assemblée générale ordinaire des actionnaires? 4 mai 2027? Résultats du second trimestre et premier semestre 2027 29 juillet 2027 Résultats du troisième trimestre 2027 4 novembre 2027?

Les dates des "périodes calmes" (quiet periods) seront communiquées avant chaque saison de résultats.

Le communiqué de presse complet est disponible ici.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d'améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec près de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l'on retrouve dans l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Plus d'informations sur www.syensqo.com.

Contacts

Media Relations

media.relations@syensqo.com

Perrine Marchal

+32 478 32 62 72

Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investors & Analysts

investor.relations@syensqo.com

Sherief Bakr

+44 7920 575 989

Robbin Moore-Randolph

+1 470 493 2433

Loïc Flament

+32 478 69 74 20

Eva Behaeghe

+32 474 49 23 50



Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

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