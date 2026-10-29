Die Alphabet-Aktie ist nach enttäuschenden Quartalszahlen im nachbörslichen Handel an der Wall Street um rund zehn Prozent eingebrochen. Ausgerechnet das lukrative Such- und Werbegeschäft der Google-Mutter schwächelt, während die milliardenschweren KI-Investitionen zunehmend Fragen nach ihrer Rentabilität aufwerfen. Obwohl das Cloud-Geschäft boomt, wächst die Skepsis der Anleger. Wie unterschiedlich der KI-Boom inzwischen bewertet wird, zeigt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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