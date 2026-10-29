DJ EUREX/Bund-Futures ziehen an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8 Uhr um 35 Ticks auf 122,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,21 Prozent und das -tief bei 121,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.226 Kontrakte. Der Buxl-Future klettert um 14 Ticks auf 105,72 Prozent - der Bobl-Future um 3 Ticks auf 113,08 Prozent.
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October 29, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)
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