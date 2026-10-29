87 Prozent der Goldressource werden zur Reserve: Warum Tesoro Gold jetzt Artemis Gold und Montage Gold folgen könnte

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Zwischen einer Goldentdeckung und einer produzierenden Mine liegen zahlreiche Hürden. Bohrungen müssen eine zusammenhängende Ressource definieren, technische Studien müssen einen wirtschaftlichen Abbau bestätigen und aus einem Teil der Ressource muss eine belastbare Erzreserve entstehen. Erst danach folgen Genehmigung, Finanzierung, Bau und Produktionshochlauf.

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat im September 2026 einen entscheidenden Schritt auf diesem Weg vollzogen. Rund 87 Prozent der 1,47 Mio. Unzen umfassenden gemessenen und angezeigten Ressource von Ternera konnten größenordnungsmäßig in eine erste Erzreserve überführt werden. Artemis Gold und Montage Gold zeigen derzeit, was nach diesem Meilenstein folgen kann - aber auch, wie viel operative Arbeit weiterhin notwendig bleibt.

1,28 Mio. Unzen erhalten den Reservestatus

Die erste Ternera-Reserve umfasst 42,8 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 0,93 Gramm Gold je Tonne. Daraus ergeben sich rund 1,28 Mio. enthaltene Unzen. Die gesamte Reserve befindet sich innerhalb eines einzelnen geplanten Tagebaus und soll bei einer Verarbeitungskapazität von drei Millionen Tonnen pro Jahr eine anfängliche Betriebsdauer von mehr als 13 Jahren ermöglichen.

Bemerkenswert ist die Relation zur höher klassifizierten Ressource. Von den 1,47 Mio. Unzen in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt" finden sich rund 87 Prozent in der Reserve wieder. Das deutet darauf hin, dass ein großer Teil der geologisch besser abgesicherten Ressource auch nach Berücksichtigung von Abbauverlusten, Verdünnung, Kosten, Gewinnungsraten und Tagebaugrenzen wirtschaftlich nutzbar sein könnte.

Tesoro verwendete für die Optimierung des Reserve-Tagebaus einen Goldpreis von 3.000 US-Dollar je Unze. Dieser lag nach Unternehmensangaben rund 30 Prozent unter dem damaligen Spotpreis. Die wirtschaftliche Bewertung der Vormachbarkeitsstudie erfolgte anschließend mit 3.500 US-Dollar je Unze.

Warum eine Ressource noch keine Mine ist

Mineralressourcen beschreiben Gold, dessen Menge, Gehalt und geologische Kontinuität mit unterschiedlicher Sicherheit geschätzt wurden. Eine Erzreserve geht weiter. Für sie muss das Unternehmen unter anderem Bergbauplanung, Metallurgie, Kosten, Infrastruktur, Umweltfaktoren und wirtschaftliche Annahmen einbeziehen.

Eine hohe Umwandlungsrate kann daher auf eine günstige Geometrie und ein technisch vergleichsweise gut erfassbares Vorkommen hinweisen. Sie ist jedoch keine Bauentscheidung. Selbst eine große Reserve bleibt wirtschaftlich wertlos, wenn Genehmigungen fehlen, die Finanzierung scheitert oder die tatsächlichen Bau- und Betriebskosten deutlich über den Studienannahmen liegen.

Genau deshalb lohnt der Blick auf Unternehmen, die den Übergang vom Entwickler zum Produzenten bereits vollzogen haben.

Montage Gold gießt die ersten 1.140 Unzen

Montage Gold Corp. (ISIN: CA61178L1013) erreichte am 26. September 2026 den ersten Goldguss in seiner Koné-Mine in der Elfenbeinküste. Das Unternehmen produzierte dabei rund 1.140 Unzen, nachdem seit dem 8. September mehr als 400.000 Tonnen Erz durch den Oxidkreislauf gelaufen waren.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitplan. Montage hatte im Dezember 2024 mit dem Bau begonnen und ursprünglich den ersten Goldguss für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Durch die frühere Fertigstellung des zusätzlichen Oxidkreislaufs gelang der Produktionsstart mehrere Monate vor diesem Ausgangstermin und nach Angaben des Unternehmens innerhalb des Budgets.

Vollständig abgeschlossen ist der Hochlauf trotzdem nicht. Der Oxidkreislauf soll im vierten Quartal 2026 die kommerzielle Produktion erreichen. Der größere Zerkleinerungskreislauf für Hartgestein befindet sich weiterhin im Bau und soll im zweiten Quartal 2027 fertiggestellt werden. Der erste Goldbarren markiert somit einen wichtigen Übergang, aber noch nicht das Ende der Ausführungsrisiken.

Artemis Gold macht aus der Mine eine Wachstumsplattform

Artemis Gold Inc. (ISIN: CA04302L1004) ist bei seiner Blackwater-Mine in Kanada bereits einen Schritt weiter. Im zweiten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen den Rekordwert von 74.063 Unzen Gold. Im ersten Halbjahr summierte sich die Förderung auf 135.986 Unzen, während das Jahresziel weiterhin bei 265.000 bis 290.000 Unzen liegt.

Aus der erfolgreichen ersten Entwicklungsphase entsteht nun eine größere Plattform. Artemis erhöht mit Phase 1A die nominelle Verarbeitungskapazität von sechs auf acht Millionen Tonnen jährlich. Ende Juni war dieses Erweiterungsprojekt zu 57 Prozent abgeschlossen, die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Parallel begann Artemis mit den Hauptarbeiten für die deutlich größere zweite Erweiterungsphase. Sie soll die künftige Jahresproduktion auf mehr als 500.000 Unzen steigern und 1,44 Mrd. kanadische Dollar kosten. Blackwater zeigt damit, dass eine erfolgreich errichtete Mine über den eigenen Cashflow und bereits vorhandene Infrastruktur weitere Wachstumsstufen ermöglichen kann.

Tesoro steht am Anfang der entscheidenden Strecke

Tesoro hat mit der 1,28-Mio.-Unzen-Reserve einen belastbaren Ausgangspunkt geschaffen. Die geplante Entwicklung basiert auf einem einzelnen Tagebau, einer konventionellen CIP-Verarbeitung und einer erwarteten Goldgewinnungsrate von 95 Prozent. Im stabilen Betrieb sollen jährlich mehr als 110.000 Unzen entstehen.

Die nächsten Schritte entscheiden darüber, ob aus diesen Planwerten ein finanzierbares Bauprojekt wird. Die endgültige Machbarkeitsstudie soll die technische Planung und die Kostenschätzungen weiter präzisieren. Parallel arbeitet Tesoro an der Umweltverträglichkeitsprüfung und den sektoralen Genehmigungen, deren Anträge nach der bisherigen Planung im ersten Quartal 2027 eingereicht werden sollen.

Hinzu kommt eine neue Aufgabe: Die am 22. Oktober gemeldete Mineralisierung bei Ternera East liegt teilweise im Bereich der geplanten Mineninfrastruktur. Das kann langfristig zusätzliches Wachstum ermöglichen, könnte kurzfristig aber auch Anpassungen bei der Positionierung der Abraumhalde und bei der weiteren Minenplanung erfordern.

Warum die 87 Prozent wichtig sind

Montage Gold und Artemis Gold belegen, dass der Börsenwert eines Goldentwicklers nicht allein von der Zahl der Unzen abhängt. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen Reserven finanzieren, genehmigen, termingerecht verbauen und anschließend zuverlässig verarbeiten kann.

Tesoro ist noch nicht mit diesen Produzenten gleichzusetzen. Die hohe Reserve-Umwandlung reduziert jedoch eine zentrale geologische und technische Unsicherheit. Ein großer Teil der besser abgesicherten Ressource bildet bereits die Grundlage eines langfristigen Minenplans.

Die endgültige Machbarkeitsstudie, die Genehmigungen und eine belastbare Finanzierung bleiben die nächsten großen Prüfsteine. Besteht Tesoro auch diese Tests, könnte das Unternehmen denselben grundlegenden Übergang vollziehen, den Montage Gold und Artemis Gold in den vergangenen Jahren vorgemacht haben: von einer vielversprechenden Goldlagerstätte zu einem tatsächlich produzierenden Minenbetrieb.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/tso/tesoro-gold-limited/news/growth-drilling-intersects-gold-300m-beyond-ternera-resource-3425569.html

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-PROVIDES-AN-UPDATE-ON-2025-EXPLORATION-RESULTS-AND-2026-EXPLORATION-PLANS-YEAR-OVER-YEAR-MINERAL-RESERVES-INCREASE-2-TO-55-4-MOZ-INDICATED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-10-TO-47-1-MOZ-AND-INFERRED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-15-TO-41-8-MOZ/default.aspx

https://lundingold.com/news/lundin-gold-reports-204-26-g-t-au-over-3-05-metres-122859/

https://www.reuters.com/business/lundin-gold-invest-100-million-2026-ecuador-exploration-2026-02-12/

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