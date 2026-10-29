Hamburg (ots) -Vitalent: Hamburger Matching-Plattform besetzt Stellen im Gesundheitswesen schneller und risikoärmerBis 2035 könnten im deutschen Gesundheitswesen laut einer Prognose von PwC rund 1,8 Millionen Stellen unbesetzt bleiben (https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/fachkraeftemangel-im-deutschen-gesundheitswesen-2022.html). Praxen, Pflegedienste und Kliniken spüren das täglich: Stellenanzeigen ohne Rückmeldung, Vermittler ohne Ergebnis. Die Vitalent Erfahrungen von Arbeitgebern zeigen einen anderen Weg: vorgeprüfte Kandidaten, kurze Besetzungszeiten und ein Honorar, das nur bei einer Einstellung anfällt.Vitalent Erfahrungen auf einen Blick- Über 1.000 besetzte Stellen bei mehr als 600 Gesundheitsunternehmen- 93 Prozent der Projekte führen in den ersten zwölf Wochen zu einer Besetzung, die über die sechsmonatige Probezeit hinaus Bestand hat- Erste Profile direkt nach Projektstart, erste Vorstellungsgespräche nach rund zwei Wochen, Besetzung nach etwa sechs Wochen- Rund eine Stunde Aufwand für Neukunden bis zum ersten Vorstellungsgespräch- Kein Honorar ohne Einstellung, kostenfreie Nachbesetzung in der ProbezeitWarum Arbeitgeber skeptisch sind - und was Vitalent anders machtIn Branchenforen kehrt ein Satz immer wieder: Man zahle mehrere Tausend Euro, und die neue Kraft kündige in der Probezeit. Viele Inhaber und Geschäftsführer haben Agenturen erlebt, die viel versprachen und bei Details vage blieben. Wer heute einen Vermittler sucht, vergleicht deshalb Erfahrungen statt Versprechen.Vitalent dreht den Ablauf um. Arbeitgeber sehen bereits im kostenfreien Erstgespräch passende Lebensläufe aus ihrer Region, noch bevor sie einen Vertrag schließen. Niemand zahlt vorab und hofft dann auf Bewerbungen.So funktioniert VitalentAuf der Hamburger Plattform registrieren sich Pflegefachkräfte, Medizinische Fachangestellte (MFA), Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) und Therapeuten kostenlos und anonym. Nicht die Fachkraft bewirbt sich beim Arbeitgeber, Vitalent stellt der Fachkraft passende Arbeitgeber vor.Vor jeder Übergabe klären spezialisierte Recruiter am Telefon Qualifikation, Deutschkenntnisse, Wohnort, Gehaltsvorstellung und Erwartungen und prüfen die Unterlagen auf Echtheit. Beim Arbeitgeber landen nur Kandidaten, die ausdrücklich ein Gespräch wünschen. Er ruft an, vereinbart einen Termin, lässt bei Bedarf hospitieren und stellt ein.Vitalent Erfahrungen aus der Praxis- Ambulanter Pflegedienst, Niedersachsen: Nach mehreren Agenturen und Social-Media-Kampagnen war die Befürchtung groß, in der ländlichen Region gebe es niemanden Passenden mehr. Mit Vitalent wurden innerhalb von sieben Wochen eine Pflegedienstleitung und eine Pflegefachkraft eingestellt.- Kardiologische Praxis, Augsburg: Bisherige Vermittler hatten Bewerber vorgestellt, deren Deutsch- oder Fachkenntnisse nicht passten. Bei Vitalent lagen schon im Erstgespräch passendere Profile vor, nach drei Wochen war die MFA-Stelle besetzt.- Zahnarztpraxis, Leipheim: zwei ZFA in sechs Wochen eingestellt.- Physiotherapiepraxis, Kaiserslautern: ein Physiotherapeut nach sechs Wochen eingestellt.- Stationäre Pflegekette, Norddeutschland: 18 Standorte in fünf Bundesländern, seit Jahren Kunde, Suchen für alle Häuser und bereits hunderte Bewerber. Einmal angelegte Suchmandate lassen sich jederzeit reaktivieren.Das Risiko liegt nicht beim Arbeitgeber"Im Gesundheitswesen haben Arbeitgeber zu oft schlechte Erfahrungen mit Personalvermittlern gemacht - sie haben gezahlt und nichts bekommen", sagt Lars Vollrath, Gründer von Vitalent. "Deshalb haben wir das Modell so gebaut, dass unser Honorar nur dann anfällt, wenn auch tatsächlich jemand eingestellt wird. Das Risiko soll nicht beim Arbeitgeber liegen, sondern bei uns."Das Vitalent Besetzungsversprechen ist schriftlich festgehalten. Kommt keine Einstellung zustande, entstehen keine Kosten. Im Erfolgsfall liegt das Honorar als Faustregel bei ein bis zwei Monatsgehältern, abhängig von Region, Stelle und Stundenumfang. Scheidet eine vermittelte Fachkraft innerhalb der sechsmonatigen Probezeit aus, sucht Vitalent kostenfrei nach.Wenig Aufwand, Betreuung nach BedarfEin Punkt taucht in den Vitalent Erfahrungen immer wieder auf: wie wenig Kunden selbst tun müssen. Neukunden investieren rund eine Stunde, vor allem für Anforderungen und Stellenvorstellung. Danach ist das Team bei Bedarf erreichbar, verordnet aber keine Pflichttermine. "Unsere Kunden haben volle Wartezimmer, Dienstpläne und Touren im Kopf", sagt Vollrath. "Niemand braucht einen Call, nur damit einer stattgefunden hat."Fazit: Was die Vitalent Erfahrungen zeigenDie Erfahrungen von Kunden aus Praxis, Pflege und Klinik ähneln sich in drei Punkten: Die Stelle ist in der Regel nach etwa sechs Wochen besetzt, der Aufwand bleibt gering, und das Risiko trägt Vitalent. Ob Pflegedienst auf dem Land, Zahnarztpraxis in der Kleinstadt oder Träger mit 18 Standorten: Arbeitgeber müssen keinen Vertrauensvorschuss geben, sondern sehen vor der Entscheidung, welche Fachkräfte verfügbar sind.Häufige FragenWelche Erfahrungen haben Arbeitgeber mit Vitalent gemacht? Kunden berichten vor allem von vorgeprüften Profilen, kurzen Besetzungszeiten und geringem Aufwand. Bei über 600 Gesundheitsunternehmen wurden bereits mehr als 1.000 Stellen besetzt.Wie schnell besetzt Vitalent eine Stelle? In der Regel nach etwa sechs Wochen. Erste Profile gibt es direkt nach Projektstart, erste Gespräche nach rund zwei Wochen.Was kostet Vitalent? Ein Honorar fällt nur bei einer Einstellung an, als Faustregel ein bis zwei Monatsgehälter. Ohne Einstellung entstehen keine Kosten.Was passiert, wenn eine Fachkraft in der Probezeit kündigt? Vitalent sucht innerhalb der sechsmonatigen Probezeit kostenfrei nach.Für welche Berufe eignet sich Vitalent? Für Pflegefachkräfte, MFA, ZFA, Therapeuten und weitere Gesundheitsberufe in Praxen, Pflegediensten, Pflegeheimen und Kliniken.Über VitalentVitalent ist eine Matching-Plattform für Personalvermittlung im Gesundheitswesen mit Sitz in Hamburg, gegründet von Lars Vollrath und Ben Burmester. Die Plattform verbindet Pflegefachkräfte, MFA, ZFA, Therapeuten und weitere Gesundheitsberufe mit Praxen, Pflegediensten, Pflegeheimen und Kliniken in ganz Deutschland. Fachkräfte registrieren sich kostenlos und anonym, Arbeitgeber zahlen ausschließlich im Erfolgsfall. Weitere Informationen unter www.vitalent.io (https://vitalent.io/).Pressekontakt:VitalentNeumühlen 15, 22763 HamburgEmail: presse@vitalent.ioOriginal-Content von: Vitalent, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183817/40000236