NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebbnis (Ebitda) entspreche weitgehend den Erwartungen, während die Barmittelentwicklung deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen sei, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000WCH8881
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000WCH8881
© 2026 dpa-AFX-Analyser