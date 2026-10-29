Ahmed Gadalla unterzeichnet einen exklusiven Master-Franchise-Vertrag mit dem türkischen Unternehmen MADO: 7 Millionen US-Dollar, 7 Cafés und 350 Arbeitsplätze in der ersten Phase; das 1.000 m² große Flagship-Geschäft in Bengasi wird im ersten Quartal 2027 eröffnet

Die Alushibe Holding Group gab heute Pläne bekannt, bis zum Jahr 2028 über ihren Geschäftsbereich "Retail Destinations" zwölf internationale Lebensmittel- und Getränkemarken nach Libyen zu bringen. Den Auftakt bildet ein exklusiver Master-Franchise-Vertrag mit MADO, dem 1850 gegründeten türkischen Eis- und Konditoreiunternehmen.

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Ahmed Gadalla signs exclusive master franchise agreement with Türkiye's MADO: US$7 million, 7 cafés and 350 jobs in the first phase; 1,000 sq m Benghazi flagship opens Q1 2027 (Photo: AETOSWire)

Der Vertrag, der am 13. Oktober 2026 in Kahramanmaras von Ahmed Gadalla, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Alushibe Holding Group, und Mehmet Sait Kanbur, Vorstandsvorsitzender von MADO, unterzeichnet wurde, gewährt Alushibe die Exklusivrechte für den Aufbau und Betrieb von MADO in Libyen, dem 36. Land, in dem die Marke vertreten ist. Alushibe wird in der ersten Phase 7 Millionen US-Dollar investieren: 7 Cafés und 350 Arbeitsplätze, beginnend in Bengasi, gefolgt von Tripolis und anderen Großstädten.

Das erste MADO in Libyen, ein Flagship-Store mit einer Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern in Al-Hawari, Bengasi, in einem Gebäude im Besitz von Alushibe, wird im ersten Quartal 2027 eröffnet. Ein zweiter Standort wird das Herzstück der "District Mall" bilden, Alushibes 53.000 m² großes Bauprojekt in Bengasi und Libyens größtes Open-Air-Einkaufszentrum (25.000 m² Bruttomietfläche), das im Jahr 2028 eröffnet werden soll.

Die 12 Marken, die die Bereiche Kaffee, Bäckerei, Casual Dining und Schnellrestaurants abdecken, werden in das Portfolio der Sparte aufgenommen, das drei Einkaufszentren, drei Hotels und mehr als 215 Geschäfte in ganz Libyen umfasst und eine Gesamtfläche von mehr als 2,15 Millionen Quadratfuß aufweist.

"Türkiye gehört zu den wichtigsten Handelspartnern Libyens. Das nächste Kapitel wird von privaten Konzernen geschrieben werden, die in der Lage sind, internationale Marken nach internationalen Standards nach Libyen zu bringen. Wir haben Jahrzehnte damit verbracht, diese Kapazitäten aufzubauen: die Standorte, die betriebliche Disziplin und das Kapital. MADO hat sich seinen Namen über 176 Jahre hinweg in Kahramanmaras erworben. Libysche Teams werden dies umsetzen, denn der Maßstab dieses Programms ist nicht nur, was die Libyer kaufen können, sondern auch, was sie aufbauen können", sagte Ahmed Gadalla. In der ersten Phase entstehen 350 Arbeitsplätze in den Bereichen Cafébetrieb, Lieferkette und Management, wobei die libyschen Teams vor jeder Eröffnung nach den Standards von MADO geschult werden.

Über Alushibe Holding Group

Die Alushibe Holding Group ist ein diversifizierter Konzern mit Hauptsitz in Bengasi, Libyen, und einer Niederlassung in Dubai. Der 2008 von Ing. Ahmed Gadalla gegründete Konzern ist in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel und Reiseziele, Industrie, Gesundheitswesen, Ingenieurwesen und Infrastruktur sowie Dienstleistungen tätig und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter. www.alushibe.com

*Quelle: AETOSWire

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