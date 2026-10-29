DJ MTU nimmt Teile der Prognose an das obere Ende der Spanne hoch

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines ist im dritten Quartal zweistellig gewachsen, hat aber an Marge eingebüßt. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 wird der Münchener DAX-Konzern optimistischer und engte die Zielspannen für Umsatz und Cash Conversion Rate auf das obere Ende ein. In der zivilen Instandhaltung und im Ersatzteilgeschäft rechnet MTU mit höheren organischen Wachstumsraten als bisher.

Im dritten Quartal verzeichnete MTU einen Umsatzanstieg um 14 Prozent auf gut 2,42 Millirden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich unterdessen um 2,9 Prozent auf 349 Millionen Euro, wie MTU mitteilte. Die entsprechende Umsatzrendite bezogen auf das bereinigte EBIT ging entsprechend um 1,4 Punkte auf 14,4 Prozent zurück.

742 Millionen Euro Umsatz entfielen auf das Triebwerksgeschäft (OEM), ein Zuwachs von knapp 15 Prozent. Sowohl im zivilen Triebwerksgeschäft als auch im Militärgeschäft zogen die Einnahmen dabei an. In der zivilen Instandhaltung (MRO) erzielte MTU ein Umsatzplus von gut 14 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro.

Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 227 Millionen Euro nach 250 Millionen im Jahr zuvor.

Analysten hatten im Schnitt mit 2,37 Milliarden Euro Umsatz, 354 Millionen Euro bereinigtem EBIT, einer Marge von 15,0 Prozent und einem Überschuss 252 Millionen Euro gerechnet.

Für 2026 erwartet MTU nun einen Umsatz zwischen 9,5 und 9,7 Milliarden Euro nach 9,2 bis 9,7 Milliarden zuvor. Die Cash Conversion Rate (CCR), die das Verhältnis von freiem Cashflow zum bereinigtem Gewinn nach Steuern abbildet, wird zwischen 55 und 60 Prozent statt wie zuletzt zwischen 50 und 60 Prozent gesehen. Nach neun Monaten meldete MTU hier einen Wert von 62 Prozent. Bereits nach dem Halbjahr hatte MTU das CCR-Ziel hier nach oben geschraubt.

Unverändert bleibt das Gewinnziel - ein bereinigtes EBIT zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro.

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October 29, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)

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