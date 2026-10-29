Für Anleger von ServiceNow gibt es nach den jüngsten Quartalszahlen eine böse Überraschung. Die Aktie verliert im nachbörslichen Handel zeitweise fast -20% und zählt damit zu den großen Verlierern unter den Technologiewerten. Dabei konnte das Unternehmen seinen Umsatz erneut deutlich steigern und auch beim Geschäft mit künstlicher Intelligenz Fortschritte melden. Warum also wird die Aktie an der Börse derart abgestraft? ServiceNow wächst kräftig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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