SK Hynix hat mit seinen neuen Quartalszahlen für Begeisterung an der Börse gesorgt. Der südkoreanische Speicherchiphersteller meldete einen gewaltigen Umsatz- und Gewinnsprung und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie reagierte mit einem Kursplus von fast +13% und machte einen großen Teil ihrer jüngsten Verluste wieder wett. Doch hinter den starken Zahlen steckt noch eine weitere Entwicklung, die für Anleger langfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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