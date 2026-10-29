Genau bis zum Rekordhoch aus 2025 bei 55,00 Euro war die Init-Aktie im Mai klettert. Ab diesem Zeitpunkt kannte das Papier des Telematik-Spezialisten allerdings nur noch den Weg nach unten. Zunächst belastete eine Kapitalerhöhung, anschließend sorgten neue Geschäftszahlen und ein unveränderter Ausblick für weiter fallende Kurse, da die hohen Markterwartungen nicht vollständig erfüllt wurden. Nun könnte aber vor allem die Charttechnik darauf hindeuten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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