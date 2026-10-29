Die laufende Berichtssaison bestätigt zunehmend unsere Einschätzung, dass sich auch abseits der großen Technologiekonzerne attraktive Anlagechancen eröffnen. Während die hoch bewerteten KI-Aktien weiterhin unter erheblichem Erwartungsdruck stehen, überzeugen zahlreiche Unternehmen der traditionellen Wirtschaft mit steigenden Gewinnen, soliden Bilanzen und vergleichsweise moderaten Bewertungen.
Besonders interessant erscheint uns derzeit der europäische Finanzsektor. Die jüngsten Quartalsberichte zeigen, dass viele Banken selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld beachtliche Gewinne erzielen. Neben dem klassischen Kreditgeschäft sorgen insbesondere die Vermögensverwaltung, das Investmentbanking und eine verbesserte Kostendisziplin für erfreuliche Ergebnisse.
Wir wollen deshalb unser Engagement im Finanzsektor gezielt ausbauen, ohne uns dabei ausschließlich auf Bankaktien zu konzentrieren. Mit der DEUTSCHEN BANK sind wir bereits entsprechend positioniert. Nun nehmen wir zusätzlich die französische Großbank eine französische Großbank und einen deutschen Versicherer mit auf. Alle Details zu den Positionen gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
Besonders interessant erscheint uns derzeit der europäische Finanzsektor. Die jüngsten Quartalsberichte zeigen, dass viele Banken selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld beachtliche Gewinne erzielen. Neben dem klassischen Kreditgeschäft sorgen insbesondere die Vermögensverwaltung, das Investmentbanking und eine verbesserte Kostendisziplin für erfreuliche Ergebnisse.
Wir wollen deshalb unser Engagement im Finanzsektor gezielt ausbauen, ohne uns dabei ausschließlich auf Bankaktien zu konzentrieren. Mit der DEUTSCHEN BANK sind wir bereits entsprechend positioniert. Nun nehmen wir zusätzlich die französische Großbank eine französische Großbank und einen deutschen Versicherer mit auf. Alle Details zu den Positionen gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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