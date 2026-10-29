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29.10.26 | 10:50
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Lateinamerika
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ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
GFT TECHNOLOGIES
GFT TECHNOLOGIES SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GFT TECHNOLOGIES SE28,350-0,87 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,750+1,50 %
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