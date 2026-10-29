Kyjiw (ots) -Nach Angaben von Wild Hornets führt die Abfangdrohne Sting die Statistik der in der Ukraine abgeschossenen Shahed-Drohnen an.Die ukrainischen Streitkräfte haben im Laufe eines Jahres mit der Hochgeschwindigkeits-Abfangdrohne Sting des ukrainischen Militärtechnologie-Unternehmens Wild Hornets mehr als 15.400 russische Drohnen der Typen Shahed, Geran und Gerbera abgeschossen.Sting war nach Unternehmensangaben in jedem der vergangenen zwölf Monate die führende Abfangdrohne der Ukraine, gemessen an der Zahl der zerstörten Ziele dieses Typs. Wild Hornets stützt sich dabei auf Daten über zerstörte feindliche Ziele in der Ukraine von Oktober 2025 bis September 2026, die durch Videoaufnahmen bestätigt sind.Diesen Daten zufolge wurden im September 2026 rund 1.600 Ziele vom Typ Shahed mit Sting abgeschossen. Zur hohen Leistungsfähigkeit trägt die Technologie Hornet Vision Ctrl bei, mit der Piloten Hochgeschwindigkeitsdrohnen aus großer Entfernung steuern können. Drei der vier effektivsten Einheiten der ukrainischen Streitkräfte setzten im September Sting mit Hornet Vision Ctrl ein.Darüber hinaus wurde Sting im September zur Abfangdrohne Nummer 1 bei der Zahl abgeschossener strahlgetriebener Drohnen. Das Unternehmen erwartet einen raschen Anstieg der Ergebnisse, sobald die Serienproduktion der neuen Abfangdrohne Sting S beginnt. Dieses Modell befindet sich derzeit in der Gefechtserprobung und hat nach Angaben des Unternehmens bereits seine Fähigkeit bestätigt, die neuen strahlgetriebenen Drohnen Geran-4 und Geran-5 abzuschießen.Über Wild HornetsWild Hornets ist ein ukrainisches Unternehmen für Militärtechnologie, das unbemannte Kampfsysteme entwickelt und herstellt. Es wurde im Frühjahr 2023 als Freiwilligeninitiative gegründet. Heute werden die Produkte des Unternehmens von mehr als 100 Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und Sicherheitsorgane eingesetzt, darunter die Landstreitkräfte, die Spezialeinsatzkräfte, die Luftstreitkräfte und der Staatliche Grenzschutzdienst.Mit der Entwicklung von Sting hat Wild Hornets eine neue Nische der Abfangdrohnen begründet. Sting ist zu einer kostengünstigen Alternative zu Flugabwehrraketen geworden. Die Entwicklung begann 2024, die Serienproduktion im Frühjahr 2025. Im Frühjahr 2026 stellte das Unternehmen die Technologie Hornet Vision Ctrl vor, die die Fernsteuerung von Hochgeschwindigkeitsdrohnen ermöglicht.Neben Sting umfasst das Ökosystem von Wild Hornets die Höhenabfangdrohne Werewolf, die Mehrzweckplattform Queen Hornet, eine Reihe von FPV-Drohnen sowie digitale Bodenkontrollstationen.Pressekontakt:Wild Hornetspr@wildhornets.comAnsprechpartner in Deutschland:Telefon: +49 160 4665047E-Mail: bwcapr@gmail.comOriginal-Content von: Wild Hornets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183819/6379997