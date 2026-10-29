Exxosqel aus dem unterfränkischen Gössenheim hat eine Beschichtungstechnologie entwickelt, die die mechanische Festigkeit von Solarglas verbessern und den Einsatz dünnerer Glasscheiben in Photovoltaik-Modulen ermöglichen soll. Die in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (Fraunhofer ISC) entwickelte Technologie könnte nach vorläufigen Testergebnissen das Glasgewicht um bis zu 40 Prozent reduzieren, ohne die mechanische Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Glas macht derzeit 70 bis 80 Prozent des Gesamtgewichts eines Photovoltaik-Moduls aus. Module wiegen in der Regel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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