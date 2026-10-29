Zürich - Der Schweizer Leitindex ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet und auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Während zahlreiche Unternehmensmeldungen für Bewegung bei den Einzelwerten sorgen, bleibt das übergeordnete Marktumfeld von Unsicherheiten geprägt. Im Fokus stehen die Nachlese zum Fed-Entscheid, gemischte Signale aus dem Technologiesektor und die am Nachmittag anstehende EZB-Sitzung. Die US-Notenbank liess die Leitzinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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