Berlin (ots) -
Anlässlich der heutigen Eröffnung des Bevölkerungsschutzzentrums in Luckenwalde (Teltow-Fläming) hat der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Hermann Gröhe betont, dass seine Gesellschaft damit in Vorleistung gehe. Im rbb24 Inforadio sagte Gröhe am Donnerstag, das Zentrum sei "ein Angebot, dem Staat bei einer Kernaufgabe seines Tuns zu helfen".
Deutschland habe in friedlicheren Zeiten den Zivilschutz vernachlässigt, fügte Gröhe hinzu. Das neue Bevölkerungsschutzzentrum solle jetzt eine Schlüsselrolle bei der nationalen Krisenvorsorge einnehmen: "Es ist die Antwort auf eine der großen Herausforderungen, die wir jetzt haben: die Versorgung von bis zu 5.000 Menschen wie aus einer mobilen Kleinstadt im Container, die Sie transportieren und dann aufbauen können."
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6380014
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Deutschland habe in friedlicheren Zeiten den Zivilschutz vernachlässigt, fügte Gröhe hinzu. Das neue Bevölkerungsschutzzentrum solle jetzt eine Schlüsselrolle bei der nationalen Krisenvorsorge einnehmen: "Es ist die Antwort auf eine der großen Herausforderungen, die wir jetzt haben: die Versorgung von bis zu 5.000 Menschen wie aus einer mobilen Kleinstadt im Container, die Sie transportieren und dann aufbauen können."
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