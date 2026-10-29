NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick trotz des Gegenwinds für die Branche bestätigt, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
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