Berlin (ots) -Das Mainzer Zukunftszertifikat bietet Studierenden die Möglichkeit, sich praxisorientiert mit den Themen Klimakrise und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Gleichzeitig erwerben sie wichtige Zukunftskompetenzen für Studium, Beruf und Gesellschaft. Dafür erhält die Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats Oktober.Die Hochschulperle des Monats Oktober zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an das Zukunftszertifikat der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Studierende aller Fachrichtungen können hier Wissen über die Klimakrise und Nachhaltigkeit erwerben, Zukunfts- und Gestaltungskompetenzen entwickeln und ihre Kenntnisse in konkreten Projekten und Initiativen umsetzen. Das Zukunftszertifikat qualifiziert Teilnehmende nicht nur für die Herausforderungen einer sich wandelnden Welt, sondern befähigt sie ausdrücklich dazu, gesellschaftliche Transformation aktiv mitzugestalten.Im Zentrum des Mainzer Zukunftszertifikats stehen die drei Bausteine Orientieren, Vertiefen und Anwenden: Die Teilnehmenden besuchen die interdisziplinäre Vorlesungsreihe VOICES FOR CLIMATE, die Lösungsstrategien für aktuelle Zukunftsfragen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Im Vertiefungsbereich wählen die Studierenden zwei Lernangebote aus mehr als zehn Fachdisziplinen und erweitern ihren Blick gezielt über die Grenzen des eigenen Fachs hinaus. Sie lernen beispielsweise beim Wald-Zukunfts-Coaching eigene Waldführungen zu gestalten oder entwickeln im Escape Game Lab auf dem Gutenberg-Campus, das mit Förderung der Wilhelm-Else-Heraeus-Stiftung realisiert wurde, Lernspiele zu Klima- und Nachhaltigkeitsthemen. Im Baustein Anwenden übertragen die Teilnehmenden ihr Wissen dann in die Praxis. Dafür können sie zwischen dem Projektseminar CLIMATE LAB und CREDITS FOR CLIMATE ACTION wählen. Während im CLIMATE LAB in Kleingruppen eigene Nachhaltigkeitsprojekte entwickelt und umgesetzt werden, ermöglicht CREDITS FOR CLIMATE ACTION die Mitarbeit in gemeinnützigen Organisationen.Das Zukunftszertifikat der Uni Mainz fördert durch die Verbindung von Wissenschaft, Engagement und praktischer Erfahrung zentrale Future Skills wie interdisziplinäres Denken, Problemlösungskompetenz sowie Transformations- und Gestaltungskompetenzen. Studierende werden nicht nur qualifiziert, sondern ausdrücklich zu innovativer, kreativer Mitgestaltung befähigt."Besonders überzeugt hat uns die gelungene Verbindung aus wissenschaftlicher Bildung, gesellschaftlichem Engagement und praxisnaher Anwendung. Das Zukunftszertifikat stärkt zentrale Future Skills für eine nachhaltige und demokratische Zukunft", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Oktober an die Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu vergeben.Weitere Informationen zum Mainzer Zukunftszertifikat finden Sie unter:https://zukunft.uni-mainz.de/zertifikat/Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.deJohannes Gutenberg-Universität MainzKathrin VoigtPressesprecherinT 06131 39-27008presse@uni-mainz.dewww.uni-mainz.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/6380045