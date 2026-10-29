Ein neues Kapitel in Powens' Bestrebungen: "Connector Agentic Factory" ist das neue KI-System von Powens zum Aufbau, zur Erweiterung und zur Fehlerbehebung von Open-Finance-Konnektoren ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur umfassenden und zuverlässigen Open-Finance-Infrastruktur in Europa.

Bereits im Einsatz: 12 neue Konnektoren wurden europaweit ausgeliefert, und Reparaturen werden nun in Minuten statt in Tagen ausgeführt.

Kein Kontrollverlust: Jeder von der KI vorgeschlagene Konnektor wird weiterhin von den Ingenieuren bei Powens geprüft und freigegeben, bevor er in Betrieb genommen wird.

Powens, ein führender europäischer Anbieter von Open-Finance-Infrastruktur, gab heute die Einführung seiner "Connector Agentic Factory" bekannt, eines internen KI-Systems, das in der Lage ist, neue Open-Finance-Konnektoren zu entwickeln und bestehende zu reparieren.

Konnektoren sind die technischen Schnittstellen, über die Banken, Fintechs und Finanz-Apps sicher die Finanzdaten eines Kunden abrufen oder Zahlungen an eine Bank oder ein anderes Institut vornehmen können. Powens unterhält europaweit mehr als 1.800 solcher Konnektoren, die die Grundlage für die Dienste bilden, die Banken, Fintechs, Kreditgeber, Vermögensverwaltungsplattformen und Softwareanbieter ihren eigenen Kunden anbieten. Bislang konnte die Behebung eines Fehlers an einem Connector bis zu zwei Tage Entwicklungsarbeit in Anspruch nehmen, die Erstellung eines neuen Connectors bis zu drei Wochen.

Die "Powens Connector Agentic Factory" ändert dies. Um einen neuen Konnektor zu erstellen, untersucht das System, wie die Systeme einer bestimmten Institution funktionieren, und erstellt die Verbindung entsprechend innerhalb weniger Stunden. Auf diese Weise wurden bereits 12 neue Konnektoren in ganz Europa bereitgestellt, die Datenquellen aus den Bereichen Bankwesen, Vermögensverwaltung und Dokumentenverwaltung abdecken. Um einen bestehenden Konnektor zu reparieren, untersucht das System, was schiefgelaufen ist, und schlägt eine Lösung vor. Dadurch verkürzt sich die typische Reparaturzeit von bis zu zwei Tagen auf 10 bis 15 Minuten, wobei 50 der vorgeschlagenen Lösungen direkt von den Powens-Ingenieuren genehmigt werden eine Quote, die sich mit zunehmender Reife des Systems weiter verbessert. Das Ergebnis ist eine schnellere Ausweitung der Abdeckung, eine schnellere Wiederherstellung bei Ausfällen und eine höhere Servicequalität für die Kunden, die sich auf Powens verlassen.

Die Technologie wird in jeder Phase von Menschen überwacht: Jede vorgeschlagene Schnittstelle oder Korrektur wird von Powens-Ingenieuren geprüft und genehmigt, bevor sie in Betrieb genommen wird. So sind die Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit gewährleistet, die die Finanzbranche verlangt. Die KI manipuliert weder Daten noch Zahlungen, sie wird ausschließlich zum Aufbau und zur Wartung von Schnittstellen eingesetzt, die deterministisch und sicher sind.

"Unser Ziel ist es, das volle Potenzial von Open Finance auszuschöpfen und die beste Infrastruktur in Europa aufzubauen, die alle Arten von Daten abdeckt und in jedem von uns bedienten Markt ein hohes Maß an Qualität und Abdeckung bietet", sagte Jean Guillaume, CEO von Powens. "Die 'Connector Agentic Factory' von Powens ist ein Beweis für die Umsetzung dieses Ziels: Dank KI können wir die Messlatte in Sachen Zuverlässigkeit höher legen und unsere Abdeckung in ganz Europa schneller erweitern, ohne dabei jemals Abstriche hinsichtlich der Kontrolle zu machen."

"Die 'Connector Agentic Factory' von Powens steht für einen Wandel in unserer Sichtweise auf die Open-Finance-Infrastruktur", fügte Fabien Oliveira, Chief Product Tech Officer bei Powens, hinzu. "Das bedeutet, dass unsere Ingenieure weniger Zeit mit sich wiederholenden Diagnosearbeiten verbringen und mehr Zeit für höherwertige Tätigkeiten aufwenden können, wie beispielsweise die Verbesserung der Factory oder der Benutzer- und Agenten-Erfahrung und genau darauf möchten wir ihr Fachwissen konzentrieren."

Die Ankündigung erfolgt wenige Tage, nachdem Powens' "Connector Agentic Factory" bei den Open Banking Expo Awards am 13. Oktober in London als "Best Use of AI in Open Finance" ausgezeichnet wurde.

Die "Connector Agentic Factory" von Powens kann bereits zur Reparatur aller Powens-Konnektoren genutzt werden, während sich ihre Funktionen zur Konnektorerstellung derzeit auf Investitionen und Einsparungen konzentrieren. In den kommenden Monaten ist eine Ausweitung auf weitere Konnektortypen geplant. Für Powens ist dies zudem ein Exempel: ein frühes, konkretes Beispiel dafür, wie KI sicher innerhalb einer regulierten Finanzinfrastruktur eingesetzt werden kann ein Ansatz, den das Unternehmen im Laufe der Zeit auf andere Bereiche seiner Plattform anwenden will.

Über Powens

Powens ist die größte unabhängige Open-Finance-Plattform in der EU und betreut über 300 Banken, Vermögensverwalter, Kreditgeber, Fintech-Unternehmen und Anbieter von Buchhaltungssoftware in Westeuropa und Mexiko. Powens verbindet über 1.800 Finanzinstitute miteinander und kombiniert die Aggregation von Finanzdaten mit einer integrierten Zahlungsinfrastruktur einschließlich der Automatisierung von SEPA-Zahlungen und der Vergabe von IBANs über eine einzige API. So werden Unternehmen dabei unterstützt, Finanzdienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen und zu skalieren.

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