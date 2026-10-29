Chur - Die Bündner Regierung verlängert den Leistungsauftrag mit dem Verein Graubünden Ferien und spricht Kantonsbeiträge zur Weiterführung der Markenkampagne mit den bekannten Steinböcken «Gian und Giachen». Die Regierung gewährt dem Verein Graubünden Ferien (GRF) gestützt auf den im Entwurf vorliegenden Leistungsauftrag 2027 bis 2030 einen jährlichen Kantonsbeitrag von 6,5 Millionen Franken für die Aktivitäten von Graubünden Ferien. Für die Umsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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