Glattpark (Opfikon) - Implenia hat als Totalunternehmer den Zuschlag für den geplanten Neubau der Spitäler Schaffhausen erhalten. Der offerierte Werkpreis beträgt rund 165 Mio. Franken (exkl. MwSt). Dem Zuschlag ging ein Präqualifikationsverfahren voraus. Das Angebot von Implenia erreichte nach Anwendung der festgelegten Zuschlagskriterien schliesslich die beste Gesamtbewertung. Der Spitalneubau ist ein zentraler Bestandteil der Modernisierung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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