München (ots) -Spannende Standortbestimmung für das deutsche Eishockey mit über 50 Live-Stunden. Mit dem Deutschland Cup startet die Männer-Nationalmannschaft ab 05. November unter dem neuen Bundestrainer Andre Rankel in den Countdown zur Heim-WM 2027 (ab 14. - 30. Mai live bei MagentaSport). Die deutsche Auswahl trifft im Deutschland Cup am Donnerstag zum Auftakt auf Österreich, die weiteren Gegner in dem Blitz-Turnier sind Slowakei und Lettland. Alle Spiele vom WM-Standort Düsseldorf gibt's bis zum Sonntag, 08. November, live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Schaffen die deutschen Eishockey-Frauen den nächsten Schritt? Ziel bleibt zunächst das Viertelfinale. Ein neuer Modus eröffnet dem eingespielten DEB-Team ab 07. November die Chance, noch mehr zu erreichen. Die Gruppen-Gegner in Dänemark: Österreich, USA, Schweiz und Tschechien. MagentaSport und MagentaTV zeigen alle deutschen Partien und das Finale live und kostenlos. An diesem Samstag, 31. Oktober, testet die Auswahl von Trainer Jeff MacLeod gegen Japan (ab 18.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport).Die Content-Reihe EishockeyDeutschland liefert Top-Stories zum heißen Live-Eishockey-Herbst mit den wichtigen Protagonisten - von Weltverbands-Präsident Franz Reindl, WM-OK-Chef Claus Gröbner sowie die Experten-Riege um Ronja Jenike und Rick Goldmann: ab Montag mit News und Interviews zum Deutschland Cup 2026 sowie der WM der Frauen und der Heim-WM, aber auch mit Reflektionen aus dem Amateur-Bereich. Eine umfassende Aufarbeitung des Standorts "Eishockey Deutschland" - abrufbar bei MagentaSport und MagentaTV für alle Eishockeyfans. Dazu alle Spiele der PENNY DEL live und die k.o.-Phase in der Champions Hockey League mit Berlin und Köln.Erster und wichtigster Härtetest für Neu-Bundestrainer André Rankel vor der Heim-WM: Deutschland Cup 2026 vom 5. bis 8. November in DüsseldorfZum ersten Mal findet der Deutschland Cup bei seiner 37. Auflage in Düsseldorf statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen alle Spiele des traditionsreichen Turniers im Modus Jeder-gegen-jeden - als Teil des IIHF European Cup of Nations - vom 5. bis 8. November live und kostenlos inklusive umfangreicher Rahmenberichterstattung (alle Sendezeiten, siehe Übersicht).Die DEB-Männer treffen im Düsseldorfer PSD Bank Dome, der auch einer der Schauplätze bei der Heim-WM sein wird, zum Auftakt am 5. November auf Österreich (live ab 19.15 Uhr). Am 7. November folgt die Partie gegen Lettland (live ab 18.00 Uhr), bevor zum Abschluss am 8. November das Spiel gegen die Slowakei auf dem Programm steht (live ab 14.15 Uhr). Alle deutschen Auftritte bieten MagentaSport und MagentaTV mit 30-minütigem Vorlauf. Zudem wird Martin Hanebeck bei der deutschen Mannschaft als Videojournalist "embedded" sein und täglich exklusiven Content produzieren.MagentaSport-Experte Rick Goldmann nimmt vor dem Deutschland Cup 2026 als Standortbestimmung im Vorfeld der Heim-WM auch die Verantwortlichen im deutschen Eishockey in die Pflicht: "Viele Nationen haben eine klare Identität, wo du weißt, was du bekommst. Was ist die Identität des deutschen Eishockeys inzwischen? Ist es die harte Arbeit, ist es die Technik, ist es Schnelligkeit? Was ist überhaupt die Vison des deutschen Eishockeys? Wo möchte das deutsche Eishockey hin? Wo sieht sich das deutsche Eishockey? Da ist meiner Ansicht nach keiner da, der da vorausgeht und sich hinstellt und sagt: Hört mal zu, das müsste man entwickeln, dafür stehen wir, so spielen wir! Das ist etwas, was mir abgeht. [...] Die große Vision, für was man steht, ist nicht wirklich erkennbar!" Der Deutschland Cup und Bundestrainer Rankel sollen darauf Antworten geben.Höhepunkt des Jahres für die deutschen Eishockey-Frauen: Weltmeisterschaft vom 6. bis 16. November in DänemarkDie Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) von Bundestrainer Jeff MacLeod hat ihr Jahres-Highlight schon im November: Vom 6. bis 16. November 2026 findet die IIHF Women's World Championship in Herning und Esbjerg (Dänemark) statt. MagentaSport und MagentaTV präsentieren bei der Weltmeisterschaft der Frauen alle deutschen Spiele in der Vorrunde und der K.o.-Phase sowie das Finale live, kostenlos und mit umfassender Begleitberichterstattung. Bei der erstmals im November ausgetragenen Frauen-WM mit neuem Modus und neuer Gruppeneinteilung trifft die DEB-Auswahl zum Vorrunden-Start am 7. November auf Österreich (live ab 18.45 Uhr), am 8. November auf die USA (live ab 14.45 Uhr), am 10. November auf Tschechien (live ab 14.45 Uhr) und am 11. November auf die Schweiz (live ab 14.45 Uhr).Die besten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, die beiden Fünftplatzierten müssen in die Abstiegsrelegation, die am 13. November stattfindet. An diesem Tag stehen auch die Viertelfinalspiele an. Die Halbfinals werden am 15. November ausgetragen, das Finale und das Spiel um Platz 3 am 16. November (alle Sendezeiten, siehe Übersicht). Zur Einstimmung auf die WM zeigen MagentaSport und MagentaTV das Vorbereitungsspiel gegen Japan am 31. Oktober in Bremerhaven live und kostenlos ab 16.45 Uhr. Bereits ab diesem Testspiel wird Carolin Ranz die DEB-Frauen vor und während der WM "embedded" begleiten und Exklusiv-Content sowie Interviews zu den deutschen Spielen für das Format "DEB-Update" liefern.MagentaSport-Expertin Ronja Jenike über die Ambitionen der deutschen Eishockey-Frauen bei der WM: "Es wird spannend, weil es eine neue Konstellation, eine neue Gruppe und ein neuer Zeitpunkt ist. Aber ganz klar fährt die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft immer mit dem Anspruch zu einer WM, zu einem Turnier, Spiele zu gewinnen!"Neue Folge "EishockeyDeutschland - Standortbestimmung" stellt mit Protagonisten wie IIHF-Präsident Franz Reindl die Grundsatzfrage: Wofür steht EishockeyDeutschland?Die neue Folge der Content-Reihe EishockeyDeutschland widmet sich kurz vor Beginn des Deutschland Cups und der Frauen-WM der grundsätzlichen Frage zu, deutschen Eishockey. Ein kompletter Hintergrund zu allen Bereichen des deutschen Eishockeys: Frauen, Nachwuchs, Hobbyligen, Oberligen, DEL und DEL2 mit Fokus auf die Heim-WM. Die Perspektiven des Verbands, der Liga, der Klubs und der Medien werden ebenso berücksichtigt wie die Sichtweisen verschiedener Protagonisten des deutschen Eishockeys. In exklusiven Interviews kommen unter anderem Franz Reindl, gerade als zweiter Deutscher in dieses Amt gewählte neue Präsident des Eishockey-Weltverbands IIHF, Claus Gröbner, Geschäftsführer der 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft, sowie die MagentaSport-Experten Rick Goldmann und Ronja Jenike, die auch als Leistungssportreferentin Frauen beim DEB tätig ist, zu Wort.Der langjährige DEB- und neue IIHF-Präsident Franz Reindl kennt das nationale und internationale Eishockey als Spieler, Trainer, Manager und Funktionär so gut wie kaum ein anderer: "Ich sehe mich immer noch ein bisschen als Aktiver: vom Dressing Room zum Board Room, von der Umkleidekabine in den Meetingraum - das ist die Karriere. Da zu sein und diese Verantwortung zu haben, erfüllt mich auch mit großem Stolz. Aber die Verantwortung, die Herausforderungen, die da sind, sind schon auch enorm!" Link zum Beitrag mit Statements von Franz Reindl: cloud.thinxpool.de/s/92maMfryMin8dKDDie neue Folge "EishockeyDeutschland - Standortbestimmung" erscheint am 2. November um 18.00 Uhr (verfügbar u.a. im YouTube-Kanal von MagentaSport (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSTUQ-Z10W5-ypHCa93TxnI5qECSPcj_v)). Auch in der nächsten Folge des wöchentlichen Podcasts "Die Eishockey-Show", die ebenfalls am 2. November erscheint (verfügbar u.a. im YouTube-Kanal von MagentaSport (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSTUQ-Z10W59PcZFooXIOe-1-9UneU7SL)), wird das Thema "Standortbestimmung" verlängert und diskutiert.EishockeyDeutschland auf dem Weg zur Heim-WeltmeisterschaftMagentaSport und MagentaTV begleiten diese so besondere Saison für alle Eishockeyfans mit über 280 Tagen Berichterstattung nonstop vom Saisonstart bis zum WM-Finale am 30. Mai: das beste und umfassendste Eishockey-Angebot mit über 500 Spielen und mehr als 1.000 Live-Stunden - PENNY DEL, CHL und als Plattform aller Nationalmannschaften!Wir sind Eishockey! Das beste Team, das beste Programm und der beste ContentIn die Heim-WM-Saison geht MagentaSport mit seinem populären, im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten On-Air-Team um Experte Rick Goldmann, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann. Die besondere Bühne der Heim-Weltmeisterschaft wird mit einem eigenen WM-Studio und umfassender Berichterstattung (u.a. auch Sonder-Content z.B. von Embedded-Reporterteam) auf allen Plattformen begleitet. Niemand ist näher dran am deutschen Eishockey und den DEB-Teams als MagentaSport!Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und Moritz Müller sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deDeutschland Cup 2026Donnerstag, 05.11.2026ab 16.00 Uhr: Lettland - Slowakeiab 19.15 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSamstag, 07.11.2026ab 14.45 Uhr: Slowakei - Österreichab 18.00 Uhr: Deutschland - LettlandSonntag, 08.11.2026ab 10.45 Uhr: Lettland - Österreichab 14.15 Uhr: Deutschland - SlowakeiWM-Vorbereitungsspiel der DEB-FrauenSamstag, 31.10.2026ab 16.45 Uhr: Deutschland - JapanEishockey-WM der FrauenSamstag, 07.11.2026ab 18.45 Uhr: Deutschland - ÖsterreichSonntag, 08.11.2026ab 14.45 Uhr: USA - DeutschlandDienstag, 10.11.2026ab 14.45 Uhr: Tschechien - DeutschlandMittwoch, 11.11.2026ab 14.45 Uhr: Deutschland - SchweizFreitag, 13.11.2026ab 10.45 Uhr: Abstiegsrelegation (nur bei deutscher Beteiligung)ab 14.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Viertelfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Sonntag, 15.11.2026ab 14.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: Halbfinale (nur bei deutscher Beteiligung)Montag, 16.11.2026ab 14.45 Uhr: Spiel um Platz 3 (nur bei deutscher Beteiligung)ab 18.45 Uhr: FinalePENNY DEL | 13. SpieltagDonnerstag, 29.10.2026ab 19.00 Uhr: Augsburger Panther - Löwen FrankfurtFreitag, 30.10.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Krefeld Pinguine - Kölner Haie, Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven, ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin, Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings, Straubing Tigers - EHC Red Bull MünchenPENNY DEL | 14. SpieltagSonntag, 01.11.2026ab 13.30 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheimab 13.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther, Pinguins Bremerhaven - Straubing Tigersab 16.15 Uhr: Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt, Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine, EHC Red Bull München - Nürnberg Ice Tigersab 18.30 Uhr: Kölner Haie - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6380100