München (ots) -Cyberangriffe können Produktionsanlagen lahmlegen, Lieferketten unterbrechen und hohe Kosten verursachen. Doch viele Unternehmen in Deutschland sehen sich dagegen nicht ausreichend gewappnet. Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der electronica, Weltleitmesse der Elektronik, halten nur 41 Prozent der befragten Entscheider ihr Unternehmen für gut oder sehr gut auf Cyberangriffe vorbereitet. Angesichts wachsender Gefahren aus dem Netz, geopolitischer Spannungen und neuer regulatorischer Anforderungen gewinnt die Cybersicherheit auch für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft weiter an Bedeutung.Die zunehmende Vernetzung von Produktionsanlagen, Fahrzeugen und Logistiksystemen stellt Unternehmen vor neue Sicherheitsanforderungen. Hinzu kommen gesetzliche Vorgaben wie der europäische Cyber Resilience Act (CRA). Entsprechend steht Cybersecurity bei der Frage nach dem dringendsten technologischen Handlungsbedarf an erster Stelle: 16 Prozent der Befragten nennen diesen Bereich. Dahinter folgen Fachkräfte und Kompetenzen für KI und Digitalisierung (15 Prozent) sowie die Modernisierung der IT- und Dateninfrastruktur (13 Prozent)."Ein Cyberangriff ist längst nicht mehr nur ein Problem für die IT-Abteilung. Wenn Maschinen stillstehen oder Lieferketten ausfallen, kann das ein Unternehmen wirtschaftlich schwer treffen. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss deshalb nicht nur in neue Technologien investieren, sondern auch in deren Sicherheit. Die Elektronikindustrie liefert dafür wichtige Lösungen, die vernetzte Systeme sicherer und zuverlässiger machen", erklärt Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München, die alle zwei Jahre die Weltleitmesse electronica veranstaltet.KI bleibt wichtigster Technologietreiber, Sicherheit wird VoraussetzungTrotz des hohen Handlungsbedarfs bei der Cybersicherheit bleibt Künstliche Intelligenz der wichtigste Technologietreiber. 65 Prozent der Befragten sehen darin einen entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens in den kommenden fünf Jahren. Dahinter folgen Cybersecurity und IT-Sicherheit (35 Prozent) sowie energieeffiziente Technologien (33 Prozent). Auch bei den geplanten Investitionen in digitale Technologien in den nächsten zwei Jahren stehen KI und Cybersicherheit im Vordergrund.Bei der Auswahl neuer Technologien zählt jedoch nicht allein die Leistungsfähigkeit. Für 39 Prozent der Befragten gehören Cybersecurity und IT-Sicherheit zu den wichtigsten Eigenschaften. Fast ebenso häufig nennen sie Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit sowie KI-Fähigkeiten (jeweils 38 Prozent). Hohe Rechenleistung ist dagegen nur für 15 Prozent entscheidend. Damit zeichnet sich ein Wandel der Prioritäten ab: Unternehmen wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen, achten aber zunehmend darauf, dass ihre Systeme sicher und zuverlässig funktionieren.Elektronikindustrie liefert Schlüsseltechnologien für sichere SystemeSichere Hardware, geschützte Datenübertragung und zuverlässige Steuerungstechnik sind entscheidend für den Schutz vernetzter Systeme. Welche Lösungen die Elektronikindustrie dafür entwickelt, zeigt die electronica vom 10. bis 13. November 2026 in München. Die Weltleitmesse bringt Hersteller, Entwickler und Anwender aus dem gesamten Spektrum der Elektronik zusammen.Zur Umfrage: Für die YouGov-Umfrage im Auftrag der electronica wurden im September 2026 insgesamt 502 Unternehmensentscheider in Deutschland online befragt. Die Befragten setzen sich repräsentativ nach Beschäftigtenanteil pro Unternehmensgröße, nach Geschlecht und Altersgruppen von Unternehmensentscheidern, nach sechs NACE-Wirtschaftszweigen sowie nach Nielsen-Regionsverteilung von Unternehmen zusammen.Pressekontakt:PR Manager electronicaClaudia Grzelkeclaudia.grzelke@Messe-Muenchen.deOriginal-Content von: Messe München GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15914/6380094