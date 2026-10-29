Die endgültigen Q3-/9M-Zahlen 2026 von Dräger bestätigen im Wesentlichen die Mitte Oktober veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse, ohne nennenswerte Abweichungen. Während die Profitabilität im dritten Quartal enttäuschte und von Zollrückerstattungen profitierte, lagen Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau. Wichtig ist, dass das Management die Jahresprognose für 2026 bekräftigte und der zur Erreichung unserer Schätzungen erforderliche Ergebnisbeitrag im vierten Quartal im Rahmen der historischen Saisonalität von Dräger liegt. Wir bestätigen unsere Schätzungen, das Kursziel von EUR 135,00 und unsere Kaufempfehlung. Dräger veranstaltet am 18. November einen Capital Markets Day (hybrid). Professionelle und institutionelle Investoren sowie Analysten sind zur Anmeldung eingeladen: https://researchhub.de/events/registration/2026-11-18-10-00/DR0-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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