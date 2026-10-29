NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob am Donnerstag zwar den starken, für Anleger besonders interessanten Cashflow des Ölkonzerns hervor. Unklar sei jedoch, wie viel davon Shell ausschütten werde. Er rechnet mit Fragen hierzu während der Telefonkonferenz und auch zu neuen Projekten wie dem Offshore-Ölprojekt Bay du Nord vor der Küste Kanadas./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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