Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG
Kreditgeschäft auf Wachstumskurs - Profitabilität verbessert sich
Parallel dazu verringerte sich das Finanzergebnis der UmweltBank AG in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 deutlich auf 3,61 Mio. € (VJ: 14,84 Mio. €). Der hohe Vorjahreswert war maßgeblich durch einen einmaligen Sonderertrag aus der Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft geprägt. Auch das Provisions- und Handelsergebnis lag mit 4,98 Mio. € (VJ: 5,30 Mio. €) leicht unter dem Vorjahresniveau. Ursächlich hierfür waren insbesondere die schwächer als erwarteten Erträge im Wertpapiergeschäft und im Zahlungsverkehr.
Der insgesamt rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge auf 51,72 Mio. € (VJ: 60,72 Mio. €) steht eine erhebliche Verbesserung des Verwaltungsaufwandes auf 46,42 Mio. € (VJ: 51,59 Mio. €) gegenüber. Dieser profitierte insbesondere vom umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramm, welches zu einem deutlichen Rückgang des anderen Verwaltungsaufwandes (IT-Kosten, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen, sonstiger Verwaltungsaufwand) auf 20,36 Mio. € (VJ: 29,26 Mio. €) führte. Die gestiegenen Personalaufwendungen in Höhe von 25,79 Mio. € (VJ: 21,85 Mio. €) aufgrund des planmäßigen Personalaufbaus sowie von Gehaltsanpassungen wurden damit überkompensiert. Damit hat die UmweltBank AG in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 5,31 Mio. € (VJ: 9,13 Mio. €) erreicht. Auch auf Quartalsebene wird der im Zinsergebnis dargestellte positive Trend sichtbar. Nach einem Vorsteuerergebnis in Höhe von 0,23 Mio. € (Q1 2026) bzw. 1,95 Mio. € (Q2 2026) lag dieses im dritten Quartal bei 3,13 Mio. €.
Mit der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2026 hat das Management der UmweltBank einzelne Bestandteile der Guidance für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Während die Prognose für das Zinsergebnis (60-65 Mio. €) und das Finanzergebnis (4-8 Mio. €) unverändert blieb, wird nun mit einem niedrigeren Provisions- und Handelsergebnis in Höhe von 6-9 Mio. € (bisher: 10-15 Mio. €) gerechnet. Grund hierfür ist das voraussichtliche Ausbleiben der Platzierung von zwei für 2026 geplanten Anleiheemissionen sowie die schwächer als erwarteten Erträge im Wertpapiergeschäft.
Angesichts des anhaltend intensiven Zinswettbewerbs und der damit verbundenen Abflüsse von Tagesgeldern hat das Management die Prognose für die Privatkundeneinlagen zum Jahresende 2026 auf rund 4,0 Mrd. € (bisher: 4,0-5,4 Mrd. €) reduziert. Zusammen mit dem niedrigeren Kundenwachstum soll sich auch der erwartete Gesamtaufwand deutlich reduzieren. Mit dem zusätzlich laufenden Effizienz- und Kostenprogramm stellt der Vorstand der UmweltBank einen anderen Verwaltungsaufwand in Höhe von 28-32 Mio. € (bisher: 32 Mio. €) in Aussicht. Damit wäre ein Teil des erwarteten niedrigen Provisions- und Handelsergebnisses aufgefangen. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft aufgrund der fortschreitenden Gesundung einzelner Immobilienfinanzierungen eine Auflösung bestehender Risikovorsorge, sodass für das Gesamtjahr ein positiver Ergebnisbeitrag aus der Risikovorsorge von 0 bis 4 Mio. € prognostiziert wird. In Summe führen diese Effekte zu einer unveränderten EBT-Prognose von 12,5-17,5 Mio. €, wobei ein Ergebnis am unteren Ende der Prognosebandbreite erwartet wird.
Wir haben unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 an die aktualisierte Unternehmens-Guidance angepasst. Bei einem niedrigeren Provisions- und Handelsergebnis rechnen wir mit niedrigeren Aufwendungen, sodass wir mit einem nahezu unveränderten Vorsteuerergebnis von 11,72 Mio. € (bisher: 12,02 Mio. €) kalkulieren. Unsere Schätzungen für die kommenden Geschäftsjahre bleiben unverändert. Am 10. Dezember 2026 wird die Gesellschaft eine strategische Planung bis zum Geschäftsjahr 2031 vorstellen. Dabei soll auch eine Neubewertung der bisherigen langfristigen Wachstumsziele erfolgen, was unter Umständen auch eine Anpassung unserer Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre bedeuten könnte. Unsere marginale Prognoseanpassung hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf den fairen Wert je Aktie. Wir bestätigen daher das Kursziel von 8,00 € und vergeben erneut das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261029_UmweltBank_Comment
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Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.
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Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 29.10.2026 (09:47 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 29.10.2026 (11:00 Uhr)
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