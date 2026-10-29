Mainz (ots) -In Antalya findet vom 9. bis zum 20. November 2026 die 31. Weltklimakonferenz, die COP31, statt. Das ZDF, 3sat und phoenix berichten in Nachrichten- und Magazinsendungen sowie in Dokumentationen über die Konferenz. Vor Ort sind die ZDF-Reporterinnen Winnie Heescher und Elisa Miebach für die ZDF-Umweltredaktion und "NANO"-Moderator Gregor Steinbrenner für 3sat.Die Türkei übernimmt die Gastgeberrolle für die COP31, während Australien den Vorsitz der Verhandlungen führt. Die geteilte Präsidentschaft bringt verschiedene Perspektiven in die Diskussionen ein. Gerade der Pazifikraum mit seinen Inselstaaten ist besonders von den Klimaveränderungen bedroht. Besonders Umsetzung und Finanzierung von Projekten werden in diesem Jahr stark diskutiert werden.ZDFheute mit dem KlimaRadar und weiteren InfosDas Online-Nachrichtenangebot ZDFheute stellt mit Faktenchecks und Übersichtsartikeln dar, was in Antalya diskutiert wird. Ein Update des KlimaRadar von ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/klimawandel-deutschland-welt-folgen-daten-100.html), Infos zum neuen Klimaschutz-Index und weitere Fragen und Antworten zur UN-Klimakonferenz kommen hinzu. Auf den Social-Media-Kanälen des ZDF begleiten Reels, Galerien und Grafiken die Konferenz."Volle Kanne - Service täglich""Volle Kanne - Service täglich", montags bis freitags von 9.05 bis 10.30 Uhr, berichtet vom 9. bis zum 20. November 2026 kontinuierlich über die UN-Klimakonferenz - in aktuellen Stücken und Schalten zum ZDF-Team vor Ort in Antalya.Zwei "planet e."-DokumentationenDie "planet e."-Dokumentation "Drei Wege - wie Klimazukunft gemacht wird" fragt am Sonntag, 8. November 2026, 15.30 Uhr, im ZDF und ab Freitag, 6. November 2026, 8.30 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal, wie Deutschland, Indien und Äthiopien mit ihren unterschiedlichen Ausgangslagen den Herausforderungen durch den Klimawandel begegnen. Deutschland ringt um die Transformation seiner Industrie, Indien um Wachstum und steigenden Energiebedarf. Äthiopien setzt in seiner Verkehrsstrategie auf E-Mobilität. Die ZDF-Korrespondenten Susann von Lojewski, Johannes Hano, Winnie Heescher und Andreas Stamm zeigen, wie Klimaschutz, wirtschaftliche Entwicklung und politische Interessen miteinander verwoben sind und warum die Antworten auf die Klimakrise so unterschiedlich ausfallen.Weltklimakonferenzen bringen zu wenig Erfolge, sagen Kritiker. Doch bislang gibt es keine Alternativen. Anlässlich der COP31 beschreibt und analysiert die "planet e."-Dokumentation "Klima - die Welt verhandelt ihre Zukunft" am Sonntag, 15. November 2026, 15.30 Uhr, im ZDF und ab Freitag, 13. November 2025, 8.30 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal, die Verhandlungen und Austauschprozesse. Autor Andreas Weise begleitet die Konferenzteilnehmer und spiegelt das Geschehen in Antalya.Die Dokumentation "Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis"Im Segelboot unterwegs ans Ende der Welt: ZDF-Reporter Carsten Behrendt begleitet in seinem Film "Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis" am Sonntag, 8. November 2026, 16.15 Uhr, im ZDF und ab Sonntag, 1. November 2026, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal eine außergewöhnliche Expedition in die Antarktis. Mit dabei: Profisegler Boris Herrmann. Die Mission hat eine besondere Bedeutung. Die Danger-Inseln wurden auf Initiative Deutschlands und der USA unter besonderen Schutz gestellt. Nun wollen die Wissenschaftler des Umweltbundesamts, des Alfred-Wegener-Instituts und des Thüringer Instituts für Nachhaltigkeit und Klimaschutz den Zustand der sieben Inseln und ihrer Tierwelt umfassend dokumentieren.Die lange Nacht zur KlimakonferenzDie lange Nacht zur Klimakonferenz am Mittwoch, 18. November 2026, von 0.30 bis 4.15 Uhr im ZDF, bündelt noch einmal alle aktuellen Dokumentationen zur COP31 und wiederholt darüber hinaus "Terra X: Harald Lesch", "plan b" und weitere "planet e."-Dokumentationen, die sich mit dem Thema Klima befassen.Das Programm in 3satDas 3sat-Wissenschaftsmagazin "NANO" berichtet ab Montag, 9. November 2026, werktäglich um 18.30 Uhr über die UN-Klimakonferenz. Moderator Gregor Steinbrenner ist vor Ort und ordnet die Geschehnisse rund um den Gipfel ein. Im Vorfeld der COP31 ist in der 3satMediathek (http://www.3sat.de/) ab Donnerstag, 5. November 2026, die dreiteilige NANO-Reportagereihe "Water Warriors" verfügbar. Sie begleitet Wissenschaftler, Landwirte und Start-ups rund ums Mittelmeer, die mit innovativen Technologien nachhaltige Lösungen für die Wasserkrise entwickeln. Eine Spezial-Ausgabe von "NANO" beschäftigt sich am Montag, 9. November 2026, 18.30 Uhr, mit der Frage: Macht die Klimapolitik endlich ernst? Am Donnerstag, 12. November 2026, ab 20.15 Uhr, widmen sich "NANO Doku" und "NANO Talk" an einem Wissenschaftsabend den Themen "Waldbrände: Leben mit dem Feuer" und "Klimakrise - Unser neues Normal?". Die wichtigsten Ergebnisse der 31. Klimakonferenz fasst "NANO" am Montag, 23. November 2026, um 18.30 Uhr in einem Abschlussbericht zusammen.Die Pressekonferenzen der COP31 auf phoenixphoenix berichtet wie gewohnt von den Verhandlungen bei der Klimakonferenz und zeigt die wichtigsten Pressekonferenzen.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/klimakonferenz) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/mission-pinguin-mit-dem-segelboot-in-die-antarktis) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.- Presseinformationen im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-un-klimakonferenz-2026-in-zdf-und-3sat)- Presseinformationen zu " Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mission-pinguin-mit-dem-segelboot-in-die-antarktis)- Presseinformationen im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-begleitprogramm-zur-un-klimakonferenz-2026)- planet e. (https://www.zdf.de/planet-e-178) im ZDF-Streaming-PortalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6380135