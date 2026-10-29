München/Leipzig (ots) -Weltstar und Stifter José Carreras feiert am 5. Dezember seinen 80. Geburtstag. Das schönste Geschenk sind die vielen Künstlerfreunde, die ihn auch in diesem besonderen Jahr im Kampf gegen Leukämie und verwandten Erkrankungen unterstützen. Mit dem MDR, dem HR und dem SWR übertragen erstmals gleich drei ARD-Rundfunkanstalten Deutschlands emotionalste Benefizgala am Mittwoch, 16. Dezember, ab 20.15 Uhr live aus Leipzig. Parallel ist die Gala im Livestream der ARD-Mediathek zu sehen. David Garrett, Michael Patrick Kelly und Katelyn Harrington, Johnny Logan und der MDR-Kinderchor haben bereits zugesagt.An der Seite von Gastgeber José Carreras führen wieder die TV-Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend: "José Carreras beweist seit Jahrzehnten, dass seine Stimme nicht nur Menschen musikalisch begeistern, sondern auch Leben verändern und retten kann. Diese Gala ist immer ein Abend voller toller Musik, bewegender Geschichten und gelebter Menschlichkeit. Ihn kurz nach seinem 80.Geburtstag dabei wieder begleiten zu dürfen, ist für uns eine große Ehre, Freude und eine echte Herzensangelegenheit."Einer der treuesten Unterstützer von José Carreras ist selbst ein Weltstar. Zum elften Mal wird David Garrett zu Gast in der José Carreras Gala sein. "Ich bewundere José Carreras sowohl als Künstler als auch als Initiator der José Carreras Leukämie-Stiftung, die in mehr als drei Jahrzehnten sehr vielen Patienten Hoffnung geschenkt hat. Es ist deshalb für mich eine Herzensangelegenheit, diesen wunderbaren Kollegen zu unterstützen", freut sich David Garrett auf den großen Abend. Als Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung engagiert sich Garrett auch außerhalb der alljährlichen Gala für den Kampf gegen Leukämie. "Gleichgültigkeit ist keine Option für mich. Ich finde es wichtig, dass sich jeder - im Großen oder im Kleinen - für eine gute Sache einsetzt", sagt Garrett und erzählt, dass er über die Jahre bereits viele Leukämie-Patienten und deren Familien kennengelernt habe: "Diese Menschen sind so unglaublich tapfer, stark, liebevoll und positiv. Das beeindruckt mich jedes Mal zutiefst aufs Neue und ist meine Motivation, den Kampf gegen Leukämie weiter zu unterstützen."Auch Johnny Logan, dreifacher Gewinner des Eurovision Song Contests als Sänger und Komponist, hat José Carreras bereits mehrfach in der Gala unterstützt. "Ich habe José Carreras 1999 bei einer Preisverleihung kennengelernt und unterstütze seine Mission aus tiefem Herzen. Ich möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, jenen Menschen zu helfen, die gerade den härtesten Kampf ihres Lebens führen."Michael Patrick Kelly stand ebenfalls schon dreimal für den Kampf gegen Leukämie auf der Gala-Bühne. In diesem Jahr wird er gemeinsam mit Katelyn Harrington, der Gewinnerin von The Voice Kids 2026, auftreten. Kelly: "Ich freue mich sehr, bei der diesjährigen Charity Gala dabei zu sein, um die wertvolle Arbeit der José Carreras Leukämie-Stiftung zu unterstützen. Ich durfte schon vor über 30 Jahren zum ersten Mal dabei sein und bin José Carreras und seiner Stiftung seitdem treu geblieben. Ich kenne sehr wenige Menschen, die sich so glaubwürdig engagieren wie er. Nicht nur wegen seiner eigenen Erfahrung mit Leukämie, sondern auch wegen seines unbändigen Einsatzes im Kampf gegen diese Krankheit. Die meiste Arbeit leistet er still im Verborgenen, ohne Medien. José Carreras ist ein Vorbild für mich. Ein Weltstar, dessen Menschlichkeit das Leben vieler nicht nur verlängert, sondern auch gerettet hat."Katelyn Harrington: "Es ist mir eine große Ehre, zur wunderbaren José Carreras Gala eingeladen worden zu sein und gemeinsam mit Michael Patrick Kelly zu singen. Ich hoffe sehr, dass wir an diesem Abend dazu beitragen können, das Leben positiv zu verändern. Ich danke euch von ganzem Herzen, und möge Gott euch alle segnen."Im Herzen Mitteldeutschlands zuhause, ist der MDR-Kinderchor das einzige Ensemble seiner Art in Trägerschaft der ARD - mit einer mehr als 75-jährigen, ununterbrochenen Tradition. Der Chor bietet mittlerweile etwa 180 jungen Sängerinnen und Sängern eine musikalische Heimat. Zum vierten Mal, zuletzt im Jahr 2019, werden die Kinder und Jugendliche aus dem Leipziger Chor mit ihren Liedern für schöne musikalische Momente sorgen und die Benefizgala des Startenors José Carreras unterstützen.Welche weiteren Stars Gastgeber José Carreras auf der Musikbühne und am Spendenpanel in der großen Gala unterstützen, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter: www.josecarrerasgala.de...Über die Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 250 Millionen Euro an Spenden gesammelt und fast 1.600 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben.Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -50E-Mail: presse@carreras-stiftung.dePresse I Bildmaterial: Das Logo der José Carreras Gala sowie Bilderfür die Veröffentlichung in anderen Medien in Verbindung mit der JoséCarreras Gala sind hier frei verfügbar:https://www.carreras-stiftung.de/digitale-pressemappe/Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/6380133