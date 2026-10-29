Führungspositionen neu besetzt: Neues "Catalyst-Partner Program" und verbesserte Anreize fördern die globale Channel-Expansion

ALAMEDA, Kalifornien, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Automatisierung und rechenschaftsfähiger KI, hat heute zwei neue Ernennungen im Vertriebsmanagement sowie den Start seines Catalyst-Partnerprogramms bekannt gegeben. Das neu gestaltete Programm legt transparent offen, was Reseller, Distributoren und Systemintegratoren verdienen können.

Für die schnelle Umsetzung dieser Strategie hat Jitterbit Bryan Hoffman zum Vice President und General Manager, Sales, Nordamerika, sowie Bojan Petrovic zum Vice President und General Manager, Sales, EMEA und APAC, ernannt.

"Partner sind der Schlüssel zu unserem Wachstum und sie sollten niemals im Unklaren darüber sein, was sie mit uns verdienen", sagte Mark Logan, Präsident und CEO von Jitterbit. "Bryan und Bojan bringen fundiertes Fachwissen in den Bereichen Integration, Daten und Channel-Vertrieb mit und das "Catalyst-Partner Program" bietet ihnen ein klares, öffentlich bekannt gegebenes Angebot, das sie auf den Markt bringen."

Hoffman war zuletzt Vice President, Nordamerika bei Qlik, wo er die Bereiche Enterprise-, Commercial- und OEM-Vertrieb leitete. Petrovic mit Sitz in Stuttgart verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Vertriebsteams für Unternehmenssoftware, darunter leitende Positionen bei Qlik, Attunity und Axway sowie zuletzt als Vice President of Global Sales bei CluedIn.

Jitterbit-Partnerprogramm - Entwickelt, damit Partner innerhalb von 90 Tagen Umsatz machen können

Das Catalyst-Partner Program folgt auf bedeutende Fortschritte der Jitterbit Harmony-Plattform für Integration, Prozessautomatisierung, Anwendungsentwicklung und Agentic AI. Es bietet Partnern mehr Möglichkeiten, Kunden dabei zu unterstützen, Systeme zu vernetzen, Arbeitsabläufe zu optimieren und komplexe IT-Umgebungen zu vereinfachen. Es richtet sich an Wiederverkäufer, Systemintegratoren und IT-Beratungen sowie an ISV- und OEM-Partner.

"Wir möchten, dass Partner in der Zusammenarbeit mit Jitterbit eine klare kommerzielle Chance sehen. Bessere Margen, Dealschutz und ein Vertriebsteam, das auf ihren Erfolg ausgerichtet ist, geben ihnen größeres Vertrauen, in unsere Plattform zu investieren", erklärte Chris Stoddard, Chief Revenue Officer bei Jitterbit.

Zu den wichtigsten Elementen des Programms gehören:



Offengelegte Margen. Reseller erhalten einen Grundrabatt von 20 % bis 30 % je nach Partnerstufe plus einen Aufschlag von 10 % auf registrierte Deals, was eine Gesamtmarge von bis zu 40 % ergibt.

Reseller erhalten einen Grundrabatt von 20 % bis 30 % je nach Partnerstufe plus einen Aufschlag von 10 % auf registrierte Deals, was eine Gesamtmarge von bis zu 40 % ergibt. Marge über die gesamte Laufzeit. Bei mehrjährigen Verträgen mit Neukunden gilt die Partnermarge für jedes Vertragsjahr, nicht nur bei der Unterzeichnung.

Bei mehrjährigen Verträgen mit Neukunden gilt die Partnermarge für jedes Vertragsjahr, nicht nur bei der Unterzeichnung. Schnellstart-Programm. Neue Partner verdienen zusätzliche 10 % Marge auf ihre ersten drei registrierten Deals, die innerhalb von 90 Tagen nach der Unterzeichnung abgeschlossen werden, und behalten für ihr erstes volles Jahr den Accelerate-Status.

Neue Partner verdienen zusätzliche 10 % Marge auf ihre ersten drei registrierten Deals, die innerhalb von 90 Tagen nach der Unterzeichnung abgeschlossen werden, und behalten für ihr erstes volles Jahr den Accelerate-Status. Services und Befähigung. Partner erhalten kostenlose Vertriebs- und technische Zertifizierungen, kostenfreie Sandbox- und Demo-Umgebungen sowie vom ersten Tag an einen zugewiesenen Partner Manager und Sales Engineer.





Partner können unter https://www.jitterbit.com/partner-program/ mehr über Jitterbit Catalyst erfahren und sich bewerben.

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation, indem es rechenschaftsfähige KI-Agenten, Anwendungen und Automatisierung auf der branchenweit einzigen KI-gestützten Plattform vereint. Harmony genießt in über 60 Ländern das Vertrauen der Kunden und belegt Platz 1 beim ROI für Unternehmen. Die Harmony-Plattform ermöglicht jedem Benutzer das sichere Erstellen, Bereitstellen und Verwalten intelligenter Automatisierung und KI-Agenten. Die Harmony-Plattform, die iPaaS, EDI, App Builder, API Manager und MCP umfasst, bietet intelligente Automatisierung und verlässliche Kontrolle für Unternehmen weltweit. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .