Das Leid der Vonovia-Aktionäre nimmt einfach kein Ende. Am Donnerstagmorgen ist die Aktie des Immobilienkonzerns mit einem Kursverlust von über -3% ein weiteres Mal das Schlusslicht im DAX. Noch schlimmer: Die Vonovia-Aktie stürzt damit auf den tiefsten Stand seit ihrem Börsengang im Jahr 2013. Was zieht den DAX-Titel immer tiefer in den Kurskeller und gibt es überhaupt noch Hoffnung, dass sich Vonovia jemals wieder daraus befreien kann? Prognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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